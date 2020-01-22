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Tsubasa hayranlarına müjde! Kaptan Tsubasa'nın oyunu geliyor! Captain Tsubasa oyunu ne zaman geliyor?

Bir döneme damgasını vuran çizgi film Kaptan Tsubasa (Captain Tsubasa) sevenlerine müjde. Dünyanın önce gelen oyun stüdyolarından Bandai Namco, Kaptan Tsubasa sevenlerine müjdeyi verdi! Japon stüdyo, serinin Captain Tsubasa Rise of the New Champions adlı yeni oyununu duyurdu. Bilgisayar, PlayStation 4 ve Nintendo Switch platformlarında gelecek olan Captain Tsubasa oyunu ne zaman gelecek? Öte yandan Tsubasa'nın ve bir zamanların efsane çizgi filmlerinin sonları merak konusu oldu. Tsubasa nasıl bitti? Tom ve Jerry intihar mı etti? İşte tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 22 Ocak 2020 Çarşamba 11:44
Tsubasa hayranlarına müjde! Kaptan Tsubasa'nın oyunu geliyor! Captain Tsubasa oyunu ne zaman geliyor?

Bir döneme damgasını vuran çizgi film Kaptan Tsubasa (Captain Tsubasa) sevenlerine müjde. Dünyanın önce gelen oyun stüdyolarından Bandai Namco, Kaptan Tsubasa sevenlerine müjdeyi verdi! Japon stüdyo, serinin Captain Tsubasa Rise of the New Champions adlı yeni oyununu duyurdu. Bilgisayar, PlayStation 4 ve Nintendo Switch platformlarında gelecek olan Captain Tsubasa oyunu ne zaman gelecek? Öte yandan Tsubasa'nın ve bir zamanların efsane çizgi filmlerinin sonları merak konusu oldu. Tsubasa nasıl bitti? Tom ve Jerry intihar mı etti? İşte tüm detaylar...

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Tsubasa hayranlarına müjde! Kaptan Tsubasa'nın oyunu geliyor! Captain Tsubasa oyunu ne zaman geliyor?

Kaptan Tsubasa'nın yeni oyununda ilk dikkat çeken nokta ise eski karakterlere bağlı kalınması, günümüz yaratıcılığının kaliteli görsel efektlerle harmanlanarak ortaya oyunculara taze bir tecrübe sunacak bir oyun çıkartılması.

Tsubasa hayranlarına müjde! Kaptan Tsubasa'nın oyunu geliyor! Captain Tsubasa oyunu ne zaman geliyor?

Bandai Namco Entertainment Avrupa Pazarlama, Dijital ve İçerik Başkan Yardımcısı Herve Hoerdt ise oyunla ilgili yaptığı açıklamada sadece anime hayranlarının değil, tüm futbolseverlerin beğenebileceği bir oyun ortaya çıkardıklarını düşündüğünü söyledi.

Bilgisayar, PlayStation 4 ve Nintendo Switch platformunda oynanabilecek oyunun çıkış tarihi ise henüz belli değil.

Tsubasa hayranlarına müjde! Kaptan Tsubasa'nın oyunu geliyor! Captain Tsubasa oyunu ne zaman geliyor?

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TOM VE JERRY İNTİHAR MI ETTİ?

Birbirlerine düşman Tom ve Jerry aslında birbirlerinin tek dostları. Bunu anlamaları uzun sürmüş olsa da bir fare ve kedi arasındaki dostluk iç güdüsel olarak da bir noktada kovalamacaya dönmek zorundaydı.

Tsubasa hayranlarına müjde! Kaptan Tsubasa'nın oyunu geliyor! Captain Tsubasa oyunu ne zaman geliyor?

Ta ki ikisi de aşık olana kadar. Tom da Jerry de kalbini kaptırmıştı. Ancak aşk onlar için hüzünlü bir sona erişin başlangıçı oldu.

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