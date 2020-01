Tsubasa hayranlarına müjde! Kaptan Tsubasa'nın oyunu geliyor! Captain Tsubasa oyunu ne zaman geliyor?

Bir döneme damgasını vuran çizgi film Kaptan Tsubasa (Captain Tsubasa) sevenlerine müjde. Dünyanın önce gelen oyun stüdyolarından Bandai Namco, Kaptan Tsubasa sevenlerine müjdeyi verdi! Japon stüdyo, serinin Captain Tsubasa Rise of the New Champions adlı yeni oyununu duyurdu. Bilgisayar, PlayStation 4 ve Nintendo Switch platformlarında gelecek olan Captain Tsubasa oyunu ne zaman gelecek? Öte yandan Tsubasa'nın ve bir zamanların efsane çizgi filmlerinin sonları merak konusu oldu. Tsubasa nasıl bitti? Tom ve Jerry intihar mı etti? İşte tüm detaylar...