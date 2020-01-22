Tsubasa hayranlarına müjde! Kaptan Tsubasa'nın oyunu geliyor! Captain Tsubasa oyunu ne zaman geliyor?

Bandai Namco Entertainment Avrupa Pazarlama, Dijital ve İçerik Başkan Yardımcısı Herve Hoerdt ise oyunla ilgili yaptığı açıklamada sadece anime hayranlarının değil, tüm futbolseverlerin beğenebileceği bir oyun ortaya çıkardıklarını düşündüğünü söyledi.

Bilgisayar, PlayStation 4 ve Nintendo Switch platformunda oynanabilecek oyunun çıkış tarihi ise henüz belli değil.