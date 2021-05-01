Tuba Ünsal hastalığını ilk kez açıkladı!

Bi süredir ekranlardan uzak duran oyuncu Tuba Ünsal, tam kapanma öncesi kızı ile Sare ile birlikte Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Çıkışta ayaküstü muhabirlerle sohbet eden Ünsal, hastalığını ilk kez açıkladı.
Giriş Tarihi: 1 Mayıs 2021 Cumartesi 12:04Güncelleme Tarihi: 1 Mayıs 2021 Cumartesi 12:08
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Önceki gün kızı Sare ile Nişantaşı'nda bir kitapçıdan çıkarken görüntülenen Tuba Ünsal, kapanma döneminde ailece kitap okuyacaklarını söyledi.
Cadde'nin haberine göre güzel oyuncu, "Kitapçıyı biraz yüklendik, yasakta stoklayalım evde bol bol okuruz dedim. Herhalde 26 tane kitap aldım. Kendim için 'Ayorvedik beslenme ve beyinle bağırsakla' ilgili ve 'kadın beyni' ve 'erkek beyni' kitapları aldım. Klasikleri topladım, okumadığım romanları aldık, bakalım arabaya kadar nasıl taşıyacağız" diye konuştu.
"ÖLDÜRMÜYOR AMA SÜRÜNDÜRÜYOR"
Geçtiğimiz hafta Avusturya'daki bir detoks merkezine gidecekken uçağı kaçırdığı için İstanbul'da kalan Ünsal, kliniğe tedavi olmak için gitmek istediğini söyledi.
Meslektaşı Neslihan Atagül gibi kendisinin de 'Geçirgen Bağırsak Sendromu' hastası olduğunu ve merkeze gitmeyi planladığını ancak uçağı kaçırdığını söyleyen Ünsal, "Sağlık merkezine gidiyordum, rahatsızlığım var onunla ilgili, gidemedim 'Bunda da hayır vardır' dedim.
Bir hafta içinde ya uçak kaçırdım, ya korona çıktı alacağım merkezde ya pasaportum gelmedi. Benim geçirgen bağırsak sendromu rahatsızlığım var, belli dönemlerde diyet ve sağlıklı beslenmem gerekiyor. Öldürmüyor ama süründürüyor" dedi.