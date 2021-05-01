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Haberler Galeri Tuba Ünsal hastalığını ilk kez açıkladı!

Tuba Ünsal hastalığını ilk kez açıkladı!

Bi süredir ekranlardan uzak duran oyuncu Tuba Ünsal, tam kapanma öncesi kızı ile Sare ile birlikte Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Çıkışta ayaküstü muhabirlerle sohbet eden Ünsal, hastalığını ilk kez açıkladı.

Giriş Tarihi: 1 Mayıs 2021 Cumartesi 12:04 Güncelleme Tarihi: 1 Mayıs 2021 Cumartesi 12:08
Tuba Ünsal hastalığını ilk kez açıkladı!

Önceki gün kızı Sare ile Nişantaşı'nda bir kitapçıdan çıkarken görüntülenen Tuba Ünsal, kapanma döneminde ailece kitap okuyacaklarını söyledi.

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Tuba Ünsal hastalığını ilk kez açıkladı!

"KİTAPÇIYA YÜKLENDİK"

Cadde'nin haberine göre güzel oyuncu, "Kitapçıyı biraz yüklendik, yasakta stoklayalım evde bol bol okuruz dedim. Herhalde 26 tane kitap aldım. Kendim için 'Ayorvedik beslenme ve beyinle bağırsakla' ilgili ve 'kadın beyni' ve 'erkek beyni' kitapları aldım. Klasikleri topladım, okumadığım romanları aldık, bakalım arabaya kadar nasıl taşıyacağız" diye konuştu.

Tuba Ünsal hastalığını ilk kez açıkladı!

"ÖLDÜRMÜYOR AMA SÜRÜNDÜRÜYOR"

Geçtiğimiz hafta Avusturya'daki bir detoks merkezine gidecekken uçağı kaçırdığı için İstanbul'da kalan Ünsal, kliniğe tedavi olmak için gitmek istediğini söyledi.

Tuba Ünsal hastalığını ilk kez açıkladı!

Meslektaşı Neslihan Atagül gibi kendisinin de 'Geçirgen Bağırsak Sendromu' hastası olduğunu ve merkeze gitmeyi planladığını ancak uçağı kaçırdığını söyleyen Ünsal, "Sağlık merkezine gidiyordum, rahatsızlığım var onunla ilgili, gidemedim 'Bunda da hayır vardır' dedim.

Tuba Ünsal hastalığını ilk kez açıkladı!

Bir hafta içinde ya uçak kaçırdım, ya korona çıktı alacağım merkezde ya pasaportum gelmedi. Benim geçirgen bağırsak sendromu rahatsızlığım var, belli dönemlerde diyet ve sağlıklı beslenmem gerekiyor. Öldürmüyor ama süründürüyor" dedi.

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