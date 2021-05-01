Tuba Ünsal hastalığını ilk kez açıkladı!

"KİTAPÇIYA YÜKLENDİK"

Cadde'nin haberine göre güzel oyuncu, "Kitapçıyı biraz yüklendik, yasakta stoklayalım evde bol bol okuruz dedim. Herhalde 26 tane kitap aldım. Kendim için 'Ayorvedik beslenme ve beyinle bağırsakla' ilgili ve 'kadın beyni' ve 'erkek beyni' kitapları aldım. Klasikleri topladım, okumadığım romanları aldık, bakalım arabaya kadar nasıl taşıyacağız" diye konuştu.