Haberler Galeri Tuğba Ekinci bu fotoğrafla sosyal medyayı salladı! Estetiksiz hali şok etti! İşte ünlülerin estetiksiz halleri...

Tuğba Ekinci bu fotoğrafla sosyal medyayı salladı! Estetiksiz hali şok etti! İşte ünlülerin estetiksiz halleri...

Magazin gündeminde adından sıkça bahsettiren Tuğba Ekinci, sosyal medyayı salladı. Bu halini görenler hayrete düşüyor. Meğer Tuğba Ekinci'nin estetiksiz hali çok farklıymış. Tuğba Ekinci'yi daha önce hiç böyle görmemiştiniz... İşte ünlü isimlerin gördüğünüzde çok şaşıracağınız estetiksiz halleri...

Giriş Tarihi: 24 Ocak 2020 Cuma 16:30 Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2020 Cuma 16:30 BU GALERİYİ PAYLAŞ





