  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Galeri TÜİK 55 sözleşmeli personel alımı yapacak! TÜİK iş başvurusu nasıl yapılır?

TÜİK 55 sözleşmeli personel alımı yapacak! TÜİK iş başvurusu nasıl yapılır?

Son dakika personel alımı haberleri... Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 55 sözleşmeli personelİ istihdam edeceğini duyurdu. 8 Temmuz'a kadar sürecek başvuruların nasıl yapılacağı merak ediliyor. TÜİK personel alımının detayları...

AA

Giriş Tarihi: 24.06.2024 10:49 Güncelleme Tarihi: 24.06.2024 10:49

TÜİK 55 sözleşmeli personel alımı yapacak! TÜİK iş başvurusu nasıl yapılır?

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, alınacak personel TÜİK'in Ankara'daki merkezi ile Diyarbakır, Edirne, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Konya, Malatya, Nevşehir, Siirt ve Van bölge müdürlüklerinde görev yapacak.

Bu kapsamda, 28 anketör, 22 destek personeli (temizlik görevlisi) ve 5 teknisyen olmak üzere toplam 55 personel görevlendirilecek.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
TÜİK 55 sözleşmeli personel alımı yapacak! TÜİK iş başvurusu nasıl yapılır?

SON BAŞVURU TARİHİ 8 TEMMUZ

Adaylar başvurularını, bugünden itibaren 8 Temmuz saat 18.00'e kadar e-Devlet üzerinden "TÜİK Başkanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" hizmeti veya "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" internet adresinden elektronik ortamda yapabilecek.

2022 yılı KPSS puan sıralamasıyla alınacak destek personeli (temizlik görevlisi) ve teknisyen pozisyonu için başvuruda bulunan ve gerekli şartları sağlayan adayların yerleştirme işlemi, tercih ettikleri birim ve görevde ilan edilen sözleşmeli personel pozisyon unvanları ve nitelikleri dikkate alınarak her birim bazında KPSS P94 puanı en yüksek adaydan başlanarak yapılacak.

TÜİK 55 sözleşmeli personel alımı yapacak! TÜİK iş başvurusu nasıl yapılır?

Sözlü sınavla alınacak anketörler için 2022 yılı KPSS P3 (B grubu) puanı esas tutularak en yüksek puanlı adaydan başlanarak yapılacak sıralamayla her birim için ayrı ayrı olmak üzere istihdam edilecek sözleşmeli personel sayısının 4 katı kadar aday sözlü sınava hak kazanacak.

Sözlü sınavda en az 70 puan alanlar başarılı sayılacak. Başarılı adayların listesi kurumun internet sitesinden (www.tuik.gov.tr) ilan edilecek.