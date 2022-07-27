  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Galeri Dünyanın en ucuz tatil yerleri belli oldu! Listede Türkiye de var

Dünyanın en ucuz tatil yerleri belli oldu! Listede Türkiye de var

İngiliz Post Office tarafından dünyanın en ucuz tatil rotalarını gösteren ''Holiday Money Report'' açıklandı. Listede Türkiye ve Bulgaristan turistlerin tatil yapabileceği en ucuz yerler olarak belirlendi. Bir fincan kahve, bir bardak bira, bir kadeh şarap, bir kutu gazlı içecek, büyük su, bir şişe maden suyu, güneş kremi, böcek ilacı ve iki kişilik akşam yemeğinin fiyatlarından yola çıkılarak oluşturulan Holiday Money Report'a göre 13 tatil rotasının yer aldığı listede Marmaris 26,13 pound ile ilk sırada yer alırken, en pahalı tatil rotası ise 72,59 pound ile Grand Baie, Mauritius oldu. İşte o sıralama…

Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2022 Çarşamba 11:58 Güncelleme Tarihi: 27 Temmuz 2022 Çarşamba 12:33
Dünyanın en ucuz tatil yerleri belli oldu! Listede Türkiye de var

1- Marmaris, Türkiye

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Dünyanın en ucuz tatil yerleri belli oldu! Listede Türkiye de var

2-Sunny Beach, Bulgaristan

Dünyanın en ucuz tatil yerleri belli oldu! Listede Türkiye de var

3-Algarve, Portekiz

Dünyanın en ucuz tatil yerleri belli oldu! Listede Türkiye de var

4-Cape Town, Güney Afrika

Dünyanın en ucuz tatil yerleri belli oldu! Listede Türkiye de var

5-Paphos, Kıbrıs

  • SON DAKİKA