Dünyanın en ucuz tatil yerleri belli oldu! Listede Türkiye de var

İngiliz Post Office tarafından dünyanın en ucuz tatil rotalarını gösteren ''Holiday Money Report'' açıklandı. Listede Türkiye ve Bulgaristan turistlerin tatil yapabileceği en ucuz yerler olarak belirlendi. Bir fincan kahve, bir bardak bira, bir kadeh şarap, bir kutu gazlı içecek, büyük su, bir şişe maden suyu, güneş kremi, böcek ilacı ve iki kişilik akşam yemeğinin fiyatlarından yola çıkılarak oluşturulan Holiday Money Report'a göre 13 tatil rotasının yer aldığı listede Marmaris 26,13 pound ile ilk sırada yer alırken, en pahalı tatil rotası ise 72,59 pound ile Grand Baie, Mauritius oldu. İşte o sıralama…