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Tüm hileleri ortaya çıktı! Meğer bizi böyle kandırıyorlarmış
Tüm hileleri ortaya çıktı! Meğer bizi böyle kandırıyorlarmış
Gözlerimizi alamadığımız pek çok illüzyon gösterisinin arkasında koca bir hileler yumağı bulunuyor. Bu illüzyon hilelerini uygun bir biçimde ve sırasıyla yaptığınızda sizde herkesi hayrete düşüren bir illüzyonist olabilirsiniz. İşte birbirinden şaşırtıcı illüzyon hileleri.
Giriş Tarihi: 25 Eylül 2021 Cumartesi 10:05
İZLEDİĞİMİZDE GÖZLERİMİZİ ALAMIYORUZ AMA...
Herkesin yapabileceği türden basit illüzyon hileleri herkesi şaşırttı.