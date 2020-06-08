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Tüm önlemler alındı, İzmir Şirinyer Hipodromu yarışlara hazır

Koronavirüs salgını nedeniyle 20 Mart'ta iptal edilen at yarışları, Türkiye genelinde 10 Haziran günü seyircisiz olarak başlayacak. İzmir Şirinyer Hipodromu, koronavirüs tedbirleri kapsamında gerekli önlemleri alarak yeniden yarışlara hazırlanıyor. Hipodrom girişinde, personel ve görevliler ateşleri ölçülüp, dezenfeksiyon tünelinden geçiriliyor.

Giriş Tarihi: 8 Haziran 2020 Pazartesi 09:47 Güncelleme Tarihi: 8 Haziran 2020 Pazartesi 09:58
Tüm önlemler alındı, İzmir Şirinyer Hipodromu yarışlara hazır

Koronavirüs salgını nedeniyle geçen 20 Mart'ta iptal edilen at yarışları, Türkiye genelinde 10 Haziran günü seyircisiz olarak başlayacak. İzmir'in Buca ilçesindeki Şirinyer Hipodromu da salgına karşı alınan üst düzey tedbirler ile yarışların başlayacağı günü bekliyor.

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Tüm önlemler alındı, İzmir Şirinyer Hipodromu yarışlara hazır

485 dönüm arazide bulunan hipodroma, yarış öncesinde sosyal mesafe uyarıları yerleştirilip, 255 dezenfektan dispanseri ve jokeyler için tek kişilik odalar hazırlandı.

Tüm önlemler alındı, İzmir Şirinyer Hipodromu yarışlara hazır

Koronavirüs salgını nedeniyle 20 Mart'ta iptal edilen at yarışları, 81 gün sonra seyircisiz şekilde başlayacak. Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görüldüğü 11 Mart'tan itibaren üst düzey tedbirlerin alındığı hipodromlar, tekrar atları, jokeyleri ve sektör çalışanlarını ağırlamak için hazırlanıyor.

Tüm önlemler alındı, İzmir Şirinyer Hipodromu yarışlara hazır

485 dönüm arazide bulunan İzmir Şirinyer Hipodromu girişinde, personel ve görevliler ateşleri ölçülüp, dezenfeksiyon tünelinden geçiriyor.

Tekrar yarışacak olan jokeyler ise, kendileri için özel olarak paravanlarla ayrılmış, numaralandırılmış ve dezenfekte edilmiş odalarda yarış öncesi hazırlıklarını yapacak.

Tüm önlemler alındı, İzmir Şirinyer Hipodromu yarışlara hazır

Yarış kayıtlarının yapıldığı gişede ise, sıraya giren kişiler yerlerde işaretli olan alanlarda sosyal mesafeye uyarak sırada bekleyecek.

Aynı zamanda, padok bölümü ve start makineleri de her yarış öncesi ve sonrası ekipler tarafından düzenli olarak dezenfekte edilecek. Hipodromunun pansiyon bölgesinde bulunan atlar ise yarışların iptal edildiği günden beri, formda kalmaları için her gün saat 04.00'ten 10.00'a kadar gezdirilmeye devam ediliyor ve günlük bakımları yapılıyor.

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