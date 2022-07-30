Turistlerin gözdesi Bodrum Kalesi: 7 ayda 160 bin kişiyi ağırladı

GÜNLÜK ZİYARETÇİ SAYISI YAKLAŞIK 3 BİN

Günlük ziyaretçi sayısında sezonun başlamasıyla ciddi artış yaşadıklarını söyleyen Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi Müdürü Hüseyin Toprak, şu ifadeleri kullandı:

"Pandemi sonrası turizme hızlı bir giriş yaptık. Bu kapsamda ciddi anlamda ziyaretçi yoğunluğu oluşmaya başladı. Özellikle geçen yıl toplam müze ziyareti 160 bin civarındayken bu yılın ilk 7 ayında bu rakamı yakaladık ve geçtik. Yıl sonunda ise 350 bin civarında ziyaretçi beklentimiz var. Ağırlıklı olarak ziyaretçilerimizi yabancı turistler oluşturuyor. Avrupa ve Asya başta olmak üzere özellikle bu yıl ABD'den ciddi bir artış var ve müzemiz yoğun ilgi görülmekte. Restorasyon sonrasında açtığımız yeni salonları gelen yerli ve yabancı turistler yeni halini görmek istiyor. Bununla birlikte yerli turist ziyaretçilerimizde de ciddi bir artış söz konusu."