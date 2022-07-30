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Turistlerin gözdesi Bodrum Kalesi: 7 ayda 160 bin kişiyi ağırladı
Turistlerin gözdesi Bodrum Kalesi: 7 ayda 160 bin kişiyi ağırladı
Muğla'ya bağlı Bodrum ilçesinin tarihi ve turistik açıdan en önemli noktaları arasında ilk sıraları çeken Bodrum Kalesi, bu sezon da turistlerin uğrak yeri oldu. Geçtiğimiz 7 ay içerisinde 160 binin üzerinde yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapan Bodrum Kalesi'ninin ulaşacığı ziyaretçi sayısının yıl sonuna kadar 350 bin civarında olması bekleniyor.
Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2022 Cumartesi 12:18
Güncelleme Tarihi: 30 Temmuz 2022 Cumartesi 12:23
Turistlerin gözdesi Bodrum Kalesi: 7 ayda 160 bin kişiyi ağırladı
Muğla'nın Bodrum ilçesinin tarihi kalesini son 7 ay içinde 160 binin üzerinde yerli ve yabancı turist gezdi. Bu rakamın yıl sonuna kadar 350 bin civarında olmasını beklenirken, kaledeki Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi de saat 23.00'e kadar açık tutuluyor.
Turistlerin gözdesi Bodrum Kalesi: 7 ayda 160 bin kişiyi ağırladı
Dünyanın önemli turizm destinasyonlarından Bodrum'da yaz sezonuyla tarihi ve turistik noktalarda ziyaret artışı gözlendi. Bu kapsamda, kentin sembol noktası Bodrum Kalesi'ni 7 ayda 160 binin üzerinde yerli ve yabancı turist ziyaret etti.
Turistlerin gözdesi Bodrum Kalesi: 7 ayda 160 bin kişiyi ağırladı
Geçen yıl kaleyi toplamda 160 bin kişi ziyaret ederken bu yılki yıl sonu hedefinin 350 bin civarında olduğu belirtildi.
Turistlerin gözdesi Bodrum Kalesi: 7 ayda 160 bin kişiyi ağırladı
Kaleyi ziyarete gelen yerli ve yabancı turistler gemi batıkları başta olmak üzere, tarihi eserlerin bulunduğu alanları ziyaret ederek bol bol fotoğraf çektiriyor. Bunun yanı sıra özellikle turistler kalenin deniz manzarasını fırsat bilip saatlerce içeride vakit geçiriyor.
Turistlerin gözdesi Bodrum Kalesi: 7 ayda 160 bin kişiyi ağırladı
GÜNLÜK ZİYARETÇİ SAYISI YAKLAŞIK 3 BİN
Günlük ziyaretçi sayısında sezonun başlamasıyla ciddi artış yaşadıklarını söyleyen Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi Müdürü Hüseyin Toprak, şu ifadeleri kullandı:
"Pandemi sonrası turizme hızlı bir giriş yaptık. Bu kapsamda ciddi anlamda ziyaretçi yoğunluğu oluşmaya başladı. Özellikle geçen yıl toplam müze ziyareti 160 bin civarındayken bu yılın ilk 7 ayında bu rakamı yakaladık ve geçtik. Yıl sonunda ise 350 bin civarında ziyaretçi beklentimiz var. Ağırlıklı olarak ziyaretçilerimizi yabancı turistler oluşturuyor. Avrupa ve Asya başta olmak üzere özellikle bu yıl ABD'den ciddi bir artış var ve müzemiz yoğun ilgi görülmekte. Restorasyon sonrasında açtığımız yeni salonları gelen yerli ve yabancı turistler yeni halini görmek istiyor. Bununla birlikte yerli turist ziyaretçilerimizde de ciddi bir artış söz konusu."