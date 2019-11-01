Haberler
> Galeri
> Turizm cenneti Aydın! İşte gezilecek en güzel yerler...
Turizm cenneti Aydın! İşte gezilecek en güzel yerler...
Doğa ve yeşilin bir arada bulunduğu Aydın, bu eşsiz güzellikleriyle her yıl turistlerin gözdesi oluyor. Yılda ağırladığı yaklaşık 5 milyon turistle Aydın, Türkiye'de en fazla turist gelen il sıralamasında 5'inci sırada yer alıyor
Giriş Tarihi: 1 Kasım 2019 Cuma 19:30Güncelleme Tarihi: 1 Kasım 2019 Cuma 19:35
BU GALERİYİ PAYLAŞ
MEHMET KAVAS
BAFA GÖLÜ Geçmişi 2 bin yıl öncesine kadar uzanan Bafa Yöresi, antik felsefenin öncülerinden ünlü filozof Heraklitos'un memleketi olarak biliniyor.
Turizm açısından bu tarih ve doğa harikası Bafa Gölü'nde, foto-safari, kano gezisi yapılabilir.
Bafa Gölü bahar dönemi yanında Eylül-Ekim dönemi kano turları için ideal zamanlar.
ARAPAPIŞTI KANYONU Aydın'ın Bozdoğan ilçesindeki 60 yıllık Kemer Barajı su toplama havzasında bulunan Arapapıştı Kanyonu, 380 metre yüksekliği ve 6 kilometre uzunluğuyla benzersiz bir doğayı sizlere sunuyor.
Kemer Barajı'nı yıllar içerisinde aşındırmasıyla oluşan Arapapıştı Kanyonu, doğal oluşumları bünyesinde barındırmasının yanı sıra antik dönemden kalma şehir kalıntıları ile de tarih ve doğanın birleştiği nadir alanlardan biri olarak dikkat çekiyor.