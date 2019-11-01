Turizm cenneti Aydın! İşte gezilecek en güzel yerler...

Doğa ve yeşilin bir arada bulunduğu Aydın, bu eşsiz güzellikleriyle her yıl turistlerin gözdesi oluyor. Yılda ağırladığı yaklaşık 5 milyon turistle Aydın, Türkiye'de en fazla turist gelen il sıralamasında 5'inci sırada yer alıyor