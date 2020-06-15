Turizm cenneti Bozcaada'da, konaklama tesisleri açıldı

Kuzey Ege Denizi'ndeki turizm cenneti Bozcaada, her yaz yerli ve yabancı binlerce turisti ağırlıyor. Küçük bir kasabayı anımsatan, dar sokaklarında farklı mimarideki eski Rum evleri, ada çevresinde avlanan deniz ürünlerinin sunulduğu restoranları, Türkiye'nin en iyi korunmuş tarihi kalesi, el değmemiş koyları, temiz ve buz gibi denizinin yanında İstanbul'a olan yakınlığı nedeniyle pek çok kişinin tercih nedeni olan Bozcaada'da 19 Mart'ta kapatılan konaklama tesisleri, bugün yeniden açıldı. Adadaki kafe ve restoranlar ise 1 Haziran'da girilen normalleşme süreciyle birlikte açılmıştı.