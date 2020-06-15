Turizm cenneti Bozcaada'da, konaklama tesisleri açıldı

Tabii ki süreci çok iyi geçirdik, bundan sonra kurumların da yükünü hafifletmek ve riski de minimize etmek adına kendi sorumluluklarımızı, kendi tedbirlerimizi yerine getirmemiz hepimiz için en iyisi olacaktır. Çok iyi önlemler aldık, hatta bir çok önlem için Türkiye'nin öncesinde davrandık. Gelen misafirlerimizden de isteğimiz, biz burada bütün kurallara uyduk, önlemlerimizi aldık, lütfen siz de bizleri düşünerek kendinizi de düşünerek kurallara riayet edin" dedi.