Turizm cennetlerine tatilci akını! Araç kuyruklarının sonu görünmüyor

Bodrum, Datça, Marmaris ve Fethiye gibi turizm merkezlerinin bağlı bulunduğu Muğla'ya, Türkiye'nin dört bir yanından Kurban Bayramı tatili için binlerce kişi gelmeye başladı. Muğla girişinde oluşan yaklaşık 8 kilometrelik kuyruk dikkat çekti.