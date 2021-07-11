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Haberler Galeri Turizm cennetlerine tatilci akını! Araç kuyruklarının sonu görünmüyor

Turizm cennetlerine tatilci akını! Araç kuyruklarının sonu görünmüyor

Bodrum, Datça, Marmaris ve Fethiye gibi turizm merkezlerinin bağlı bulunduğu Muğla'ya, Türkiye'nin dört bir yanından Kurban Bayramı tatili için binlerce kişi gelmeye başladı. Muğla girişinde oluşan yaklaşık 8 kilometrelik kuyruk dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 11 Temmuz 2021 Pazar 20:01 Güncelleme Tarihi: 11 Temmuz 2021 Pazar 20:01
Turizm cennetlerine tatilci akını! Araç kuyruklarının sonu görünmüyor

Türkiye'de normalleşmenin ardından yerli turistlerin Kurban Bayramı tatili erken başladı.

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Turizm cennetlerine tatilci akını! Araç kuyruklarının sonu görünmüyor

Cuma gününden itibaren Antalya-Muğla ve Aydın-Muğla kara yollarındaki trafik yoğunluğu bugün de sürdü.

Turizm cennetlerine tatilci akını! Araç kuyruklarının sonu görünmüyor

Isparta-Burdur istikametinden gelen araçlar, Menteşe ilçe merkezi girişinde yaklaşık 8 kilometrelik kuyruk oluşturdu.

Turizm cennetlerine tatilci akını! Araç kuyruklarının sonu görünmüyor

Muğla genelindeki turistlik tesislerde şimdiden doluluk oranın yüzde 90'a ulaştığı öğrenilirken, yakın illerden gelen yerli turistlerin ise günübirlik tatili tercih ettiği öğrenildi.

Turizm cennetlerine tatilci akını! Araç kuyruklarının sonu görünmüyor
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