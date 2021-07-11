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Turizm cennetlerine tatilci akını! Araç kuyruklarının sonu görünmüyor
Bodrum, Datça, Marmaris ve Fethiye gibi turizm merkezlerinin bağlı bulunduğu Muğla'ya, Türkiye'nin dört bir yanından Kurban Bayramı tatili için binlerce kişi gelmeye başladı. Muğla girişinde oluşan yaklaşık 8 kilometrelik kuyruk dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 11 Temmuz 2021 Pazar 20:01Güncelleme Tarihi: 11 Temmuz 2021 Pazar 20:01
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Türkiye'de normalleşmenin ardından yerli turistlerin Kurban Bayramı tatili erken başladı.