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Turizm kentinde sahillerde yazdan kalma günler!

Antalya'nın Alanya ilçesinde yerli yabancı birçok turist, sıcak havayı fırsat bilerek plajlara akın etti. Sahillerdeki görüntüler yazdan kalma günleri aratmadı.

Giriş Tarihi: 20 Ekim 2020 Salı 18:01 Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2020 Salı 18:05
Turizm kentinde sahillerde yazdan kalma günler!

Alanya'da hava sıcaklığı ekim ayının sonuna gelinmesine rağmen 30 dereceyi bulurken, deniz suyu sıcaklığı 27 derece, nem oranı ise yüzde 63 olarak ölçüldü.

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Turizm kentinde sahillerde yazdan kalma günler!

Sıcak havayı fırsat bilen yerli yabancı birçok tatilci de plajlara akın etti.

Turizm kentinde sahillerde yazdan kalma günler!

Ekim ayının sonlarına gelinmesine rağmen Alanya'nın dünyaca ünlü Kleopatra, Damlataş ve Galipdere plajları tatilcilerle doldu taştı.

Turizm kentinde sahillerde yazdan kalma günler!

Türkiye'nin birçok yerinde hava sıcaklığı düşmeye başlarken, Alanya'da yerli yabancı birçok turist yazdan kalma bir gün yaşadı.

Turizm kentinde sahillerde yazdan kalma günler!

Alanya'da yaşayan ve şehir dışından gelen akrabalarıyla plaja geldiğini söyleyen emekli öğretmen Çiğdem Çapuroğlu (55), Alanya'nın havasını çok sevdiklerini anlattı.

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