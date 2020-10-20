Turizm kentinde sahillerde yazdan kalma günler!

Antalya'nın Alanya ilçesinde yerli yabancı birçok turist, sıcak havayı fırsat bilerek plajlara akın etti. Sahillerdeki görüntüler yazdan kalma günleri aratmadı. Alanya'da hava sıcaklığı ekim ayının sonuna gelinmesine rağmen 30 dereceyi bulurken, deniz suyu sıcaklığı 27 derece, nem oranı ise yüzde 63 olarak ölçüldü. Sıcak havayı fırsat bilen yerli yabancı birçok tatilci de plajlara akın etti. Ekim ayının sonlarına gelinmesine rağmen Alanya'nın dünyaca ünlü Kleopatra, Damlataş ve Galipdere plajları tatilcilerle doldu taştı. Türkiye'nin birçok yerinde hava sıcaklığı düşmeye başlarken, Alanya'da yerli yabancı birçok turist yazdan kalma bir gün yaşadı. Alanya'da yaşayan ve şehir dışından gelen akrabalarıyla plaja geldiğini söyleyen emekli öğretmen Çiğdem Çapuroğlu (55), Alanya'nın havasını çok sevdiklerini anlattı. Çapuroğlu, Ankaralıyım burayı yaz kış çok sevdiğim için buraya yerleştim. Çok güzel bir yer. Alanya emniyet bakımından çok güvenli. Emniyet çok güzel çalışıyor. Sayın belediye başkanımız Alanya'da temizlik konusunda çok duyarlı. Pandemiyle ilgili tedbirler konusunda çok duyarlılar. Hava çok harika. Bunların hepsini bir araya getirdiğinizde Alanya tercih edilecek yerlerin başında geliyor. Biz çok seviyoruz. Herkese de tavsiye ediyoruz, rahatlıkla gelebilirler dedi.