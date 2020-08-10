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Haberler Galeri Turizm kentine Rus turist akını

Turizm kentine Rus turist akını

1 Haziran normalleşme sürecinin ardından Türkiye'ye giren ilk Rus turist kafilesi, bugün Antalya Havalimanı'na iniş yaptı. Rusların mutluluğu ise objektiflere yansıdı.

Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2020 Pazartesi 18:45 Güncelleme Tarihi: 10 Ağustos 2020 Pazartesi 18:46
Turizm kentine Rus turist akını

Gece 03:23'te Antalya Havalimanı'na iniş yapan uçak, Rusya Şeremetyevo Havalimanı'ndan 519 Rus yolcuyla kalktı

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Turizm kentine Rus turist akını

Gerçekleşen ilk seferin ardından Rus turistlerin gün içerisinde Antalya'ya gelişi devam etti.

Turizm kentine Rus turist akını

Turistler, havalimanında termal kameralardan ateşleri ölçülerek giriş yaptı.

Turizm kentine Rus turist akını

Havalimanı içinde tüm yolcuların ve havalimanı personelinin maske ve sosyal mesafeye dikkat etmesi yönünde uyarılarda bulunuluyor.

Turizm kentine Rus turist akını

Kurallara uymayanlar ise güvenlik görevlilerince uyarılıyor.

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