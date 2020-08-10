Turizm kentine Rus turist akını

1 Haziran normalleşme sürecinin ardından Türkiye'ye giren ilk Rus turist kafilesi, bugün Antalya Havalimanı'na iniş yaptı. Rusların mutluluğu ise objektiflere yansıdı. Gece 03:23'te Antalya Havalimanı'na iniş yapan uçak, Rusya Şeremetyevo Havalimanı'ndan 519 Rus yolcuyla kalktı Gerçekleşen ilk seferin ardından Rus turistlerin gün içerisinde Antalya'ya gelişi devam etti. Turistler, havalimanında termal kameralardan ateşleri ölçülerek giriş yaptı. Havalimanı içinde tüm yolcuların ve havalimanı personelinin maske ve sosyal mesafeye dikkat etmesi yönünde uyarılarda bulunuluyor. Kurallara uymayanlar ise güvenlik görevlilerince uyarılıyor.