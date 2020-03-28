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Turizm merkezlerinde koronavirüs sessizliği

Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı sahili, Muğla'nın Bodrum, Marmaris ve Fethiye ilçesinde sahil ve plajlar boş görüntülendi. Antalya ve Muğla gibi turizm merkezlerinde b (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sahil ve plajlar en sakin günlerini yaşıyor.

Giriş Tarihi: 28 Mart 2020 Cumartesi 19:46 Güncelleme Tarihi: 28 Mart 2020 Cumartesi 20:02
Turizm merkezlerinde koronavirüs sessizliği

Ağırladığı turist sayısı açısından "turizmin başkenti" olarak nitelendirilen Antalya'da Kovid-19 kapsamında alınan önlemler uygulanmaya başladı. İçişleri Bakanlığınca alınan kararların ardından sahil bölgelerine giriş çıkışların yasaklandığı kentte, her yıl milyonlarca kişinin kullandığı dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde görevliler dışında kimse kalmadı.

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Turizm merkezlerinde koronavirüs sessizliği

Konyaaltı varyantının girişi emniyet şeridiyle kapatıldı, sahil ve buraya çıkan yollarda polis ekipleri görevlendirildi. Sahile girmek isteyenler hem kendi sağlıkları hem de toplum sağlığı için evde kalmaları yönünde uyarıldı.

Turizm merkezlerinde koronavirüs sessizliği

Polis telsizinden yapılan anonslarda da sahiller ve mesire alanları gibi vatandaşların toplu bulunacağı yerlere girişlerin yasaklandığı ve gerekli uyarıların yapılması istendi.

Turizm merkezlerinde koronavirüs sessizliği

Motosikletiyle Konyaaltı varyantından sahile girmek isteyen bir kişi evine dönmesi konusunda uyarıldı.

Turizm merkezlerinde koronavirüs sessizliği

Kentte, araç ve yaya trafiğinin de oldukça azaldığı dikkati çekti.

İhtiyaçlarını karşılamak için dışarıya çıkanların büyük bir bölümünün maske ve eldiven kullandığı görüldü.

Turizm merkezlerinde koronavirüs sessizliği

MUĞLA'DA DA YASAKLARA UYULDU

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ise Paşatarlası, Kumbahçe, Gümbet, Ortakent-Yahşi ve Torba sahillerinin boş olduğu gözlendi.

Turizm merkezlerinde koronavirüs sessizliği

Marmaris'te de sahil, plaj ve piknik alanları yasağına uyulduğu görüldü. Atatürk Meydanı, Atatürk Caddesi yürüyüş yolları boş kaldı. Uzunyalı, İçmeler ve halk plajlarında kimsenin olmaması dikkati çekti.

Marmaris Emniyet Müdürlüğü ekiplerince meydan, piknik alanları ve sahillerde denetim yapıldı. Yat Limanı'na balık tutmak için gelen bir kişiye gerekli uyarıda bulunuldu.

Fethiye Kordon Boyu'ndaki yürüyüş ve bisiklet yollarına da sakinlik hakim oldu. Polis ekipleri bazı vatandaşları evlerine gitmeleri yönünde uyarırken, polis araçlarından vatandaşlara evde kalmaları konusunda uyarı yapıldı.

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