Turizm merkezlerinde koronavirüs sessizliği

Marmaris'te de sahil, plaj ve piknik alanları yasağına uyulduğu görüldü. Atatürk Meydanı, Atatürk Caddesi yürüyüş yolları boş kaldı. Uzunyalı, İçmeler ve halk plajlarında kimsenin olmaması dikkati çekti.

Marmaris Emniyet Müdürlüğü ekiplerince meydan, piknik alanları ve sahillerde denetim yapıldı. Yat Limanı'na balık tutmak için gelen bir kişiye gerekli uyarıda bulunuldu.

Fethiye Kordon Boyu'ndaki yürüyüş ve bisiklet yollarına da sakinlik hakim oldu. Polis ekipleri bazı vatandaşları evlerine gitmeleri yönünde uyarırken, polis araçlarından vatandaşlara evde kalmaları konusunda uyarı yapıldı.