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Haberler Galeri Turizmin gözde kentleri Antalya ve Muğla sessiz günler yaşıyor

Turizmin gözde kentleri Antalya ve Muğla sessiz günler yaşıyor

Antalya ve Muğla'da her yıl milyonlarca turistin ağırlayan dünyaca ünlü sahiller, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boş kaldı.

Giriş Tarihi: 19 Nisan 2020 Pazar 18:16 Güncelleme Tarihi: 19 Nisan 2020 Pazar 18:16
Turizmin gözde kentleri Antalya ve Muğla sessiz günler yaşıyor

Türkiye'nin önde gelen turizm kentlerinden Antalya ve Muğla, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle tarihinin en sessiz günlerini yaşıyor.

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Turizmin gözde kentleri Antalya ve Muğla sessiz günler yaşıyor

Geçen yıl 15 milyondan fazla yabancı turiste ev sahipliği yapan "turizmin başkenti" Antalya'da, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında büyükşehirlerde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de cadde ve sokaklar gibi plajlar da boş kaldı

Turizmin gözde kentleri Antalya ve Muğla sessiz günler yaşıyor

Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili tarihin en sessiz günlerinden birisini yaşarken plajlarda sadece sokak hayvanlarının bulunması dikkati çekti. Plajlardaki şezlonglar ile iskelelerin alışılmışın dışında boş olması göze çarptı.

Turizmin gözde kentleri Antalya ve Muğla sessiz günler yaşıyor

Kentte araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu Konyaaltı, Yüzüncü Yıl ve Güllük caddelerinin de oldukça sakin olduğu görüldü.

Turizmin gözde kentleri Antalya ve Muğla sessiz günler yaşıyor

Muğla'da da uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Polis ve jandarma denetimlerini sürdürdüğü kentte sessizliğin hakim olduğu gözlendi.

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