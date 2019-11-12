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Türk Silahlı Kuvvetleri'ne 10 yeni Korkut teslimatı
Türkiye'nin alçak irtifa hava savunmasını güçlendirmek amacıyla 10 adet Korkut Kundağı Motorlu Namlulu Alçak İrtifa Hava Savunma Silah Sistemi daha Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterine girdi.
Giriş Tarihi: 12 Kasım 2019 Salı 12:36Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2019 Salı 12:37
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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son teslimatlarla toplamda 13 Korkut Alçak İrtifa Hava Savunma Silah Sistemi'nin TSK'ye teslim edildiğini söyledi.
Korkut Projesi'nin, Türkiye'nin hava savunma alanındaki yeteneklerinin daha ileri noktaya taşınmasını ve bu alanda pek çok yeni teknolojinin kazanılmasını sağladığını belirten Demir, "Korkut Projesi'nde çok sayıda yerli kuruluş önemli görevler alıyor. Bu projeyle KOBİ'lere ve yan sanayi firmalarımıza iş hacmi yaratıldı, yeni yetenek ve altyapılar kazandırıldı." dedi.
MİLLİ İMKANLARLA GELİŞTİRİLDİ
Sistem, hareketli unsurlar ile mekanize birliklerin hava savunmasını etkin şekilde gerçekleştirmek üzere Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından yürütülen geliştirme projesi kapsamında ASELSAN tarafından tamamen milli imkanlarla geliştirildi.
Korkut Seri Üretim Sözleşmesi, SSB ile ASELSAN arasında 19 Mayıs 2016'da imzalandı. Korkut sistemlerinin seri üretimi kapsamındaki ilk teslimat Mart 2019'da yapıldı.
ATOM ETKİNLİĞİNİ ARTIRIYOR
Proje, Türkiye'nin hava savunma alanındaki yeteneklerinin daha ileri noktaya taşınmasını ve bu alanda pek çok yeni teknolojinin kazanılmasını sağladı. Korkut ve 35 milimetre parçacıklı mühimmat Atom ile birlikte Türkiye, dünyada az sayıda ülkenin sahip olduğu bir yeteneğe milli olarak ulaştı.