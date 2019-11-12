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Türk Silahlı Kuvvetleri'ne 10 yeni Korkut teslimatı

Türkiye'nin alçak irtifa hava savunmasını güçlendirmek amacıyla 10 adet Korkut Kundağı Motorlu Namlulu Alçak İrtifa Hava Savunma Silah Sistemi daha Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterine girdi.

Giriş Tarihi: 12 Kasım 2019 Salı 12:36 Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2019 Salı 12:37
Türk Silahlı Kuvvetleri'ne 10 yeni Korkut teslimatı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son teslimatlarla toplamda 13 Korkut Alçak İrtifa Hava Savunma Silah Sistemi'nin TSK'ye teslim edildiğini söyledi.

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Türk Silahlı Kuvvetleri'ne 10 yeni Korkut teslimatı

Korkut Projesi'nin, Türkiye'nin hava savunma alanındaki yeteneklerinin daha ileri noktaya taşınmasını ve bu alanda pek çok yeni teknolojinin kazanılmasını sağladığını belirten Demir, "Korkut Projesi'nde çok sayıda yerli kuruluş önemli görevler alıyor. Bu projeyle KOBİ'lere ve yan sanayi firmalarımıza iş hacmi yaratıldı, yeni yetenek ve altyapılar kazandırıldı." dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne 10 yeni Korkut teslimatı

MİLLİ İMKANLARLA GELİŞTİRİLDİ

Sistem, hareketli unsurlar ile mekanize birliklerin hava savunmasını etkin şekilde gerçekleştirmek üzere Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından yürütülen geliştirme projesi kapsamında ASELSAN tarafından tamamen milli imkanlarla geliştirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne 10 yeni Korkut teslimatı

Korkut Seri Üretim Sözleşmesi, SSB ile ASELSAN arasında 19 Mayıs 2016'da imzalandı. Korkut sistemlerinin seri üretimi kapsamındaki ilk teslimat Mart 2019'da yapıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne 10 yeni Korkut teslimatı

ATOM ETKİNLİĞİNİ ARTIRIYOR

Proje, Türkiye'nin hava savunma alanındaki yeteneklerinin daha ileri noktaya taşınmasını ve bu alanda pek çok yeni teknolojinin kazanılmasını sağladı. Korkut ve 35 milimetre parçacıklı mühimmat Atom ile birlikte Türkiye, dünyada az sayıda ülkenin sahip olduğu bir yeteneğe milli olarak ulaştı.

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