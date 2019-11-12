Türk Silahlı Kuvvetleri'ne 10 yeni Korkut teslimatı

ATOM ETKİNLİĞİNİ ARTIRIYOR

Proje, Türkiye'nin hava savunma alanındaki yeteneklerinin daha ileri noktaya taşınmasını ve bu alanda pek çok yeni teknolojinin kazanılmasını sağladı. Korkut ve 35 milimetre parçacıklı mühimmat Atom ile birlikte Türkiye, dünyada az sayıda ülkenin sahip olduğu bir yeteneğe milli olarak ulaştı.