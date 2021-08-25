  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Galeri Türk Yıldızları, Büyük Taarruz için uçtu! Nefes kesen gösteri

Türk Yıldızları, Büyük Taarruz için uçtu! Nefes kesen gösteri

Büyük Taarruz'un 99. yılı etkinlikleri kapsamında Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları, Afyonkarahisar'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Vatandaşlar, Türk Yıldızları'nın gösterisini cep telefonları ve kameralarıyla kaydetti.

Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2021 Çarşamba 14:15 Güncelleme Tarihi: 25 Ağustos 2021 Çarşamba 14:30
Türk Yıldızları, Büyük Taarruz için uçtu! Nefes kesen gösteri

Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda konuşlu Türk Yıldızlarının gösterisini izlemek isteyenler, kentin farklı noktalarında, Kovid-19 tedbirleri kapsamında bir araya geldi.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Türk Yıldızları, Büyük Taarruz için uçtu! Nefes kesen gösteri

Dünyada 8 süpersonik uçakla gösteri yapan tek akrobasi timi olan Türk Yıldızları, Afyonkarahisar semalarındaki manevralarıyla izleyenlerin beğenisini topladı.

Türk Yıldızları, Büyük Taarruz için uçtu! Nefes kesen gösteri

Vatandaşlar, Türk Yıldızlarının gösterisini cep telefonları ve kameralarıyla kaydetti.

Türk Yıldızları, Büyük Taarruz için uçtu! Nefes kesen gösteri
Türk Yıldızları, Büyük Taarruz için uçtu! Nefes kesen gösteri
Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı D vitamini eksikliği belirtileri nelerdir? D vitamini hangi besinlerde bulunur?
D vitamini eksikliği belirtileri nelerdir? D vitamini hangi besinlerde bulunur?