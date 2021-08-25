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Türk Yıldızları, Büyük Taarruz için uçtu! Nefes kesen gösteri
Büyük Taarruz'un 99. yılı etkinlikleri kapsamında Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları, Afyonkarahisar'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Vatandaşlar, Türk Yıldızları'nın gösterisini cep telefonları ve kameralarıyla kaydetti.
Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2021 Çarşamba 14:15Güncelleme Tarihi: 25 Ağustos 2021 Çarşamba 14:30
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Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda konuşlu Türk Yıldızlarının gösterisini izlemek isteyenler, kentin farklı noktalarında, Kovid-19 tedbirleri kapsamında bir araya geldi.