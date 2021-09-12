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Haberler Galeri Türkan Şoray Fransız askısı yaptırdı

Türkan Şoray Fransız askısı yaptırdı

Türk sinemasının 'Sultan'ı Türkan Şoray geçtiğimiz aylarda 76 yaşına basmıştı. 20 kilo veren ve eski formuna kavuşan Türkan Şoray'ın fransız askısı yöntemi ile de gençleştiği biliniyor. Türk sinemasının Sultanı Türkan Şoray, son yaptığı paylaşımlarla sosyal medyada gündem oldu. Türkan Şoray'ın son hali adeta genç kızları kıskandırdı. Fazla kilolarından kurtulan Sultan lakaplı usta sanatçı Türkan Şoray yıllar önceki haline geri döndü. İşte beğeni yağan yeni pozu ile Türkan Şoray'ın estetik sonrası değişimi...

Giriş Tarihi: 12 Eylül 2021 Pazar 14:29 Güncelleme Tarihi: 12 Eylül 2021 Pazar 14:34
Türkan Şoray Fransız askısı yaptırdı

Türk sinemasının 'Sultan'ı Türkan Şoray geçtiğimiz aylarda 76 yaşına basmıştı.Türk sinemasının Sultanı Türkan Şoray, son yaptığı paylaşımlarla sosyal medyada gündem oldu.

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Türkan Şoray Fransız askısı yaptırdı

20 kilo veren ve eski formuna kavuşan Türkan Şoray'ın fransız askısı yöntemi ile de gençleştiği biliniyor.

Türkan Şoray Fransız askısı yaptırdı

Yer aldığı sayısız film ile unutulmayacaklar arasına adını yazdıran usta sanatçı Türkan Şoray geçen yıllara rağmen güzelliğinden bir şey kaybetmedi.

Türkan Şoray Fransız askısı yaptırdı

Türkan Şoray'ın son hali adeta genç kızları kıskandırdı. Fazla kilolarından kurtulan Sultan lakaplı usta sanatçı Türkan Şoray yıllar önceki haline geri döndü

Türkan Şoray Fransız askısı yaptırdı

Evinin bahçesinde paylaştığı bu poz ile Şoray, hayranlarına sosyal medya üzerinden uzun süre sonra 'merhaba' dedi.

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