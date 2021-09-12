Türkan Şoray Fransız askısı yaptırdı

Türk sinemasının 'Sultan'ı Türkan Şoray geçtiğimiz aylarda 76 yaşına basmıştı. 20 kilo veren ve eski formuna kavuşan Türkan Şoray'ın fransız askısı yöntemi ile de gençleştiği biliniyor. Türk sinemasının Sultanı Türkan Şoray, son yaptığı paylaşımlarla sosyal medyada gündem oldu. Türkan Şoray'ın son hali adeta genç kızları kıskandırdı. Fazla kilolarından kurtulan Sultan lakaplı usta sanatçı Türkan Şoray yıllar önceki haline geri döndü. İşte beğeni yağan yeni pozu ile Türkan Şoray'ın estetik sonrası değişimi...