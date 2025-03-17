Türkiye mumya satmak isteyen esnafları konuşuyor! Dudak uçuklatan parayı hedeflemişler! "Mumyayı görünce..."
Son dakika haberi: Mumya satmaya çalışan şahıslar Türkiye'nin gündemine oturdu. 7 esnafın buldukları mumyayı satmaya çalıştıkları olayda yeni detaylar ortaya çıktı. Şahısları, yakalayan Jandarmanın taktiği dikkat çekti. Zanlıların ifadelerindeki sözleri 'bu kadarına da pes' dedirtirken, hedefledikleri dudak uçuklatan para da tespit edildi. İşte Türkiye'nin konuştuğu mumya olayının ayrıntıları...
SABAH
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Türkiye'nin konuştuğu mumya satmaya çalışan defineciler ile ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Şahısların, 1 milyon dolara satmaya çalıştıkları mumyayı nasıl buldukları tespit edildi. Mumyayı nerede bulduklarını itiraf eden zanlıları, Jandarmanın yakalama taktiği de ortaya çıktı.
Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir grup esnafın bulduğu mumyayı satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaştı. Yapılan çalışmaların ardından jandarma ekipleri mumyayı satmaya çalışan isimlere ulaştı.
JANDARMADAN AKILLI TAKTİK
Sabah.com.tr'nin haberine göre; kendisini tarihi eser inceleyen profesör olarak tanıtan sivil jandarma, Bor ilçesine bağlı Kemerhisar kasabasında nerdeyse dokusu hiç bozulmamış erkek mumya ele geçirdi. Operasyonda öğrenci Kaan Akdoğan, kuaför Ruhi Gökmen, esnaf Mehmet Azak, galerici Hakan Gök, oto elektrik ustası Hacı Oğuz, çiftçi Şahin Karataş ve kuaför İsmail Erin gözaltına alındı.
Niğde Kemerhisar Jandarma Karakol Komutanlığı'nda ifadeleri alınan 7 şüpheli tutuklandı.
MUMYAYI ORADA BULMUŞLAR
Soruşturma dosyasına giren bilgilere göre, define meraklısı arkadaş grubundan Ruhi Gökmen, Mehmet Azak ve İsmail Erin 1 yıl önce Kemerhisar kasabası Kalay Göl Mevkii civarında bir tarlada 1,5 - 2 metre derinliğinde bacak kısmı görünen mumya buldu.
FOSEPTİK ÇUKURUNDA SAKLAMIŞLAR
Toprağın içinden İsmail Erin, Ruhi Gökmen ve Mehmet Azak tarafından çıkartılan mumya Hakan Gök'ün Kemerhisar kasabası Tepe Mahallesi'ndeki dedesinden kalan eve götürüldü. Mumya bir süre evin içerisinde daha sonra da evin bahçesindeki fosseptik çukurunda saklandı.
İFADEDE DİKKAT ÇEKEN SÖZLER: GÖRÜNCE ŞOKA GİRDİM
Tutuklanan Hakan Gök, yaklaşık 8-10 ay önce Ruhi Gökmen'in kendisini arayıp "sana bir konum atacağım, beni buradan alır mısın?" dediğini, ticari aracıyla konuma gittiğini, konuma gittiğinde Ruhi'nin yanında İsmail Erin'in de olduğunu belirterek "yanlarında mumya vardı.
Mumya açık bir şekilde görünür vaziyette tahtanın üzerindeydi. Aracıma yükledik. Ben araçta sordum "bu nedir?" dedim. Ruhi de "mumya' dedi. Ben şoka girdim, şaşırdım. Ruhi bana "mumyayı sizin evciğe götürelim birkaç gün içinde de oradan alırız" dedi. Ben de kabul ettim. Mumyayı o gün için dedemin üzerine kayıtlı Söbüçayır mevkiinde olan evciğe götürdük. Evciğin içerisine açık bir şekilde bırakıp kapıyı kilitledik. Anahtarı ben de kaldı" dedi.
DUDAK UÇUKLATAN RAKAMA SATMAK İSTEMİŞLER
Hacı Oğuz mumyayı ne kadar satacaklarını da ifadesinde söyledi. Mumyanın videosunu gönderdiği kişinin kendisine "Mumyanın alıcısının olduğunu, satabileceğini" söylediğini anlatan Oğuz, ben ilk etapta kendisinden bu mumyaya 1 milyon dolar istediğimizi söyledim. Kişi de bana mumyayı gördükten sonra fiyat konusunda anlaşabileceğimizi söyledi. 11 Mart'ta ekspere göstermek için mumyanın bulunduğu yere gittik" dedi.
"SIR GİBİ SAKLADIM"
Kuaför ortağı olan İsmail Erin'in mumyanın satılması için görüşmeler yaptığını, mumyayı alıcılara göstermeye de kendisinin gittiğini anlatan kuaför Ruhi Gökmen, kendisini profesör olarak tanıtan kişinin sivil askeri personel olduğunu sonradan öğrendiğini söyledi.