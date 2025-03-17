Türkiye mumya satmak isteyen esnafları konuşuyor! Dudak uçuklatan parayı hedeflemişler! "Mumyayı görünce..."

İFADEDE DİKKAT ÇEKEN SÖZLER: GÖRÜNCE ŞOKA GİRDİM

Tutuklanan Hakan Gök, yaklaşık 8-10 ay önce Ruhi Gökmen'in kendisini arayıp "sana bir konum atacağım, beni buradan alır mısın?" dediğini, ticari aracıyla konuma gittiğini, konuma gittiğinde Ruhi'nin yanında İsmail Erin'in de olduğunu belirterek "yanlarında mumya vardı.

Mumya açık bir şekilde görünür vaziyette tahtanın üzerindeydi. Aracıma yükledik. Ben araçta sordum "bu nedir?" dedim. Ruhi de "mumya' dedi. Ben şoka girdim, şaşırdım. Ruhi bana "mumyayı sizin evciğe götürelim birkaç gün içinde de oradan alırız" dedi. Ben de kabul ettim. Mumyayı o gün için dedemin üzerine kayıtlı Söbüçayır mevkiinde olan evciğe götürdük. Evciğin içerisine açık bir şekilde bırakıp kapıyı kilitledik. Anahtarı ben de kaldı" dedi.



