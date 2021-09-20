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Haberler Galeri Türkiye şampiyonu kürekçiler Ege ve Deniz, yarışlara İzmir Körfezi'nde hazırlanıyor

Türkiye şampiyonu kürekçiler Ege ve Deniz, yarışlara İzmir Körfezi'nde hazırlanıyor

Deniz Küreği Türkiye Kupası'nda birincilik elde eden İzmir Kürek Kulübünün iki genç sporcusu Etem Deniz Aytaçoğlu (14) ve Ege İnceisa (17) olimpiyat hedefiyle, her gün İzmir Körfezi'nde kürek çekerek yarışlara hazırlanıyor.

Giriş Tarihi: 20 Eylül 2021 Pazartesi 12:09
Türkiye şampiyonu kürekçiler Ege ve Deniz, yarışlara İzmir Körfezi’nde hazırlanıyor

Karşıyaka ilçesinde 2018 yılında kurulan İzmir Kürek Kulübü, lise çağındaki 2 gencin deniz küreği branşındaki başarı öyküsüne sahne oluyor. Lise 1. sınıf öğrencisi 14 yaşındaki Etem Deniz Aytaçoğlu ile lise 3. sınıf öğrencisi Ege İnceisa, her gün kürekleri alıp tekneleriyle İzmir Körfezi'ne açılıyor.

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Türkiye şampiyonu kürekçiler Ege ve Deniz, yarışlara İzmir Körfezi’nde hazırlanıyor

Saatlerce kürek çeken gençler, daha sonra kara antrenmanına başlıyor ve 10-12 kilometre koşuyor, ardından da ağırlık çalışması yapıyor. Sapanca'da 19-22 Ağustos'ta düzenlenen Deniz Küreği Türkiye Kupası 19 Yaş Altı çift erkeklerde şampiyon olan Ege ile Deniz, bir gün milli takıma seçilme ve olimpiyatlarda ülkelerini temsil etme hayaliyle her gün körfezde kürek çekiyor.

Türkiye şampiyonu kürekçiler Ege ve Deniz, yarışlara İzmir Körfezi’nde hazırlanıyor

ANTRENÖR TINMAZ: "KÜREK UYUM SPORUDUR"

Ege ile Deniz'in antrenörü Selahattin Mert Tınmaz, AA muhabirine, İzmir Kürek Kulübü bünyesinde 80 sporcunun bulunduğunu söyledi.

İzmir'in tek kürek kulübünün ulusal yarışmalarda da başarı kazandığını ifade eden Tınmaz, "Sapanca'da düzenlenen Türkiye Deniz Küreği Kupası'nda birincilik elde ettik. Kürek uyum sporudur. Çocuklar birbiriyle uzun süredir çalışıyor. Çalışma konusunda da önce istikrar geliyor. Teknik, kara ve uzun su antrenmanları başarımızın sırrı oldu." dedi.

Türkiye şampiyonu kürekçiler Ege ve Deniz, yarışlara İzmir Körfezi’nde hazırlanıyor

Tınmaz, şampiyonların henüz çok genç olduğunu ve gelecek için büyük umut vadettiğini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Deniz 14 yaşına geçen ay girdi, Ege de 17 yaşında. Kendilerinden yaşça büyük sporcuların arasından sıyrılıp son saniyede şampiyonluk madalyası kazandılar. Yaşlarına göre disiplinli şekilde antrenmanlarını sürdürüyorlar. Simülasyon aletleriyle de uzun zamanlar geçiriyorlar. 3-5 saat antrenman yapıyorlar. Kilometrelerce kürek çekip koşu yapıyorlar ve çeşitli ağırlık çalışmalarıyla programlarını destekliyorlar."

Türkiye şampiyonu kürekçiler Ege ve Deniz, yarışlara İzmir Körfezi’nde hazırlanıyor

Tınmaz, durgun su branşının yanı sıra deniz küreği branşının da 2028'de olimpiyatlara eklenmesini beklediklerini, 2 sporcunun da ulusal ve uluslararası yarışlardan sonra olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil edebileceğini belirtti.

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