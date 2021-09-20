Türkiye şampiyonu kürekçiler Ege ve Deniz, yarışlara İzmir Körfezi’nde hazırlanıyor

ANTRENÖR TINMAZ: "KÜREK UYUM SPORUDUR"
Ege ile Deniz'in antrenörü Selahattin Mert Tınmaz, AA muhabirine, İzmir Kürek Kulübü bünyesinde 80 sporcunun bulunduğunu söyledi.
İzmir'in tek kürek kulübünün ulusal yarışmalarda da başarı kazandığını ifade eden Tınmaz, "Sapanca'da düzenlenen Türkiye Deniz Küreği Kupası'nda birincilik elde ettik. Kürek uyum sporudur. Çocuklar birbiriyle uzun süredir çalışıyor. Çalışma konusunda da önce istikrar geliyor. Teknik, kara ve uzun su antrenmanları başarımızın sırrı oldu." dedi.