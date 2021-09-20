Türkiye şampiyonu kürekçiler Ege ve Deniz, yarışlara İzmir Körfezi’nde hazırlanıyor

Tınmaz, şampiyonların henüz çok genç olduğunu ve gelecek için büyük umut vadettiğini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Deniz 14 yaşına geçen ay girdi, Ege de 17 yaşında. Kendilerinden yaşça büyük sporcuların arasından sıyrılıp son saniyede şampiyonluk madalyası kazandılar. Yaşlarına göre disiplinli şekilde antrenmanlarını sürdürüyorlar. Simülasyon aletleriyle de uzun zamanlar geçiriyorlar. 3-5 saat antrenman yapıyorlar. Kilometrelerce kürek çekip koşu yapıyorlar ve çeşitli ağırlık çalışmalarıyla programlarını destekliyorlar."