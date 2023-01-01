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Türkiye katil kocayla çalkalanıyor! 2 eşini bıçak ve ütüyle katleden cani koca 3. eşini de öldürüp gömdü!
Türkiye'yi derinden sarsan vahşet Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde meydana geldi. Daha önce bir eşini bıçaklayarak diğer eşini ütüyle yakarak katleden 65 yaşındaki katil koca, 3. eşini de öldürdü. İşte tüyler ürperten olayın ayrıntıları...
Giriş Tarihi: 1 Ocak 2023 Pazar 16:37Güncelleme Tarihi: 1 Ocak 2023 Pazar 16:37
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Türkiye seri katil kocayla çalkalanıyor! 2 eşini bıçak ve ütüyle katleden cani koca 3. eşini de öldürüp gömdü!
Manisa'da bir kadının İstasyon Mahallesi'ndeki metruk bir binanın girişine gömüldüğü ihbarını alan ekipler, adreste arama yaptı. Çalışmalar sonucunda 60 yaşındaki Mutlu M'nin cesedine ulaşıldı.
Türkiye seri katil kocayla çalkalanıyor! 2 eşini bıçak ve ütüyle katleden cani koca 3. eşini de öldürüp gömdü!
Başında darp izi bulunan ve öldürüldüğü anlaşılan kadının cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumuna yollandı. Kadının birlikte yaşadığı Necati A, gözaltına alındı. İfade işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
Türkiye seri katil kocayla çalkalanıyor! 2 eşini bıçak ve ütüyle katleden cani koca 3. eşini de öldürüp gömdü!
Sorgusunda suçlamaları kabul etmeyen Necati A'nın, ifadesinde, akşam evine gittiğinde Mutlu M'yi ölü bulduğunu, daha önce cinayet işlediği için kimsenin kendisine inanmayacağını düşündüğü için durumu polise bildirmediğini, el arabasıyla taşıdığı cesedi evinin yaklaşık 50 metre ilerisindeki metruk binanın girişine gömdüğünü söylediği öğrenildi.
Türkiye seri katil kocayla çalkalanıyor! 2 eşini bıçak ve ütüyle katleden cani koca 3. eşini de öldürüp gömdü!
DAHA ÖNCE İKİ EŞİNİ ÖLDÜRMÜŞ Necati A'nın, 1984 yılında ilk eşi Emine A'yı bıçaklayarak, cezevinden tahliye olduktan sonra da 2003 yılında ikinci eşi Fatma A'yı ütüyle yakarak öldürdüğü ortaya çıktı.
Türkiye seri katil kocayla çalkalanıyor! 2 eşini bıçak ve ütüyle katleden cani koca 3. eşini de öldürüp gömdü!
Sanığın, 2 yıl önce Kovid-19 tedbirleri kapsamında şartlı tahliye edildiği, yaklaşık 1 aydır da Mutlu M. ile dini nikahlı yaşadığı öğrenildi.