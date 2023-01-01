Türkiye katil kocayla çalkalanıyor! 2 eşini bıçak ve ütüyle katleden cani koca 3. eşini de öldürüp gömdü!

Türkiye katil kocayla çalkalanıyor! 2 eşini bıçak ve ütüyle katleden cani koca 3. eşini de öldürüp gömdü!

Türkiye'yi derinden sarsan vahşet Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde meydana geldi. Daha önce bir eşini bıçaklayarak diğer eşini ütüyle yakarak katleden 65 yaşındaki katil koca, 3. eşini de öldürdü. İşte tüyler ürperten olayın ayrıntıları...