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Türkiye en sessiz bayramını yaşıyor! Uzun kuyrukların oluştuğu yollar boş kaldı
Türkiye en sessiz bayramını yaşıyor! Uzun kuyrukların oluştuğu yollar boş kaldı
Bayram tatillerinde yoğunluğun oluştuğu İstanbul-Bursa-İzmir kara yolu koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı ve şehirler arası yasak nedeniyle boş kaldı. İşte o görüntüler...
Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2020 Salı 13:21
Güncelleme Tarihi: 26 Mayıs 2020 Salı 13:33
Türkiye'de sessiz bayram! Uzun kuyrukların oluştuğu kara yolları boş kaldı
Bayram tatillerinde yoğunluğun oluştuğu İstanbul-Bursa-İzmir kara yolu, Kovid-19 tedbirleri nedeniyle bu bayram boş kaldı.
Türkiye'de sessiz bayram! Uzun kuyrukların oluştuğu kara yolları boş kaldı
İstanbul'u İzmir ve Edremit Körfezi'ne bağlayan önemli bir noktada bulunan ve bayram tatillerinde yoğunluğun oluştuğu İstanbul-Bursa-İzmir kara yolu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle bu bayram boş kaldı.
Türkiye'de sessiz bayram! Uzun kuyrukların oluştuğu kara yolları boş kaldı
Kovid-19 tedbirleri kapsamında tüm yurtta uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla Bursa'da kara yollarındaki yoğunluk, önceki yıllara göre yüzde 90'dan fazla azaldı.
Türkiye'de sessiz bayram! Uzun kuyrukların oluştuğu kara yolları boş kaldı
Özellikle uzun araç kuyruklarının oluştuğu, ulaşımın zaman zaman durma noktasına geldiği Bursa-Karacabey kara yolu en sakin günlerini yaşıyor.
Türkiye'de sessiz bayram! Uzun kuyrukların oluştuğu kara yolları boş kaldı
Yolların boş kaldığı Ramazan Bayramı döneminde genellikle lojistik sektöründe çalışan tır ve kamyon gibi araçlar seyir halinde bulunuyor.