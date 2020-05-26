Türkiye en sessiz bayramını yaşıyor! Uzun kuyrukların oluştuğu yollar boş kaldı

İstanbul'u İzmir ve Edremit Körfezi'ne bağlayan önemli bir noktada bulunan ve bayram tatillerinde yoğunluğun oluştuğu İstanbul-Bursa-İzmir kara yolu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle bu bayram boş kaldı.