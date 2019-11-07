Türkiye'deki şehirlerin eski isimleri! Şehrinizin adı nereden geliyor?

Yüzyıllar boyunca farklı medeniyet ve kültürlere ev sahipliği yapmış kentler, isimleriyle geçmişlerini yaşatır. Farkında olmadan öğrendiğimiz ve benimsediğimiz şehirlerin isimlerinin nereden geldiğini hiç düşündünüz mü? Herkes kendi memleketinin hikayesini merak eder. Peki İzmir'in adı nereden geliyor_ İstanbul'un adı nereden geliyor? İşte Türkiye'nin en kalabalık ve en çok ziyaret edilen kentleri ve isim hikayeleri: Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, TBMM Arşivi, İçişleri Bakanlığı Arşivi, Osmanlı Arşivi, Resmi Gazete Arşivi, Milli Kütüphane kaynakları ve İngiliz arşivlerinden alınan bilgilere göre şehirlerimizin eski isimleri şu şekilde: