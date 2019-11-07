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Türkiye'deki şehirlerin eski isimleri! Şehrinizin adı nereden geliyor?

Yüzyıllar boyunca farklı medeniyet ve kültürlere ev sahipliği yapmış kentler, isimleriyle geçmişlerini yaşatır. Farkında olmadan öğrendiğimiz ve benimsediğimiz şehirlerin isimlerinin nereden geldiğini hiç düşündünüz mü? Herkes kendi memleketinin hikayesini merak eder. Peki İzmir'in adı nereden geliyor_ İstanbul'un adı nereden geliyor? İşte Türkiye'nin en kalabalık ve en çok ziyaret edilen kentleri ve isim hikayeleri: Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, TBMM Arşivi, İçişleri Bakanlığı Arşivi, Osmanlı Arşivi, Resmi Gazete Arşivi, Milli Kütüphane kaynakları ve İngiliz arşivlerinden alınan bilgilere göre şehirlerimizin eski isimleri şu şekilde:

Giriş Tarihi: 7 Kasım 2019 Perşembe 12:41
Türkiye'deki şehirlerin eski isimleri! Şehrinizin adı nereden geliyor?

Adana'yı kimlerin nasıl kurdukları konusunda elde kesin bilgiler yok. Ancak, Bizanslı Etien'in ilettiği bir söylenceye göre, Uranus' un oğulları Adanos ve Saros, Tarsus' la savaşarak burayı ele geçirmişler. Bunlardan Adanos kente ( Adana ) Saros da ırmağa (Seyhan) adını vermiş.

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Türkiye'deki şehirlerin eski isimleri! Şehrinizin adı nereden geliyor?

Adıyaman ilk zamanlarda, Piran Köyü'nün yerine kuruluydu ve Perre adını taşıyordu. Daha sonra Emeviler, buraya bir kale yaptırdı. Kent de, Mansur'un Kalesi anlamına gelen ''Hısn Mansur'' adıyla anılmaya başlandı. Kent, 1. Selim zamanında alınınca Türkler, buraya Adıyaman demeye başladılar.

Türkiye'deki şehirlerin eski isimleri! Şehrinizin adı nereden geliyor?

Eski adı Akroenos olan şehri Selçuklular uzun süren bir kuşatmadan sonra ele geçirdiler. "Hisar" kuşatma anlamına gelir. Acılarla elde edilen yere "Karahisar" dediler ve orada, kara taşlardan bir kale kurdular. On altıncı yüzyılda bölgede afyon yetiştirilmeye başlayınca, Karahisar'ın başına bir de Afyon eklendi ve şehir "Afyonkarahisar" adını aldı.

Türkiye'deki şehirlerin eski isimleri! Şehrinizin adı nereden geliyor?

İsmini şehrin sınırları içindeki "Ararat" dağından alır. Çok eski çağlarda yeryüzü, korkunç bir su baskınınına uğradı (Nuh Tufanı). Nuh peygamber bütün canlılardan bir çifti alarak bir gemiye bindirdi. Gemi Cudi (İslam kaynaklarına göre) (Hristiyan kaynaklarına göre de Ararat) dağına kondu. Ararat, önce Aran sonra da Ağrı adını aldı.

Türkiye'deki şehirlerin eski isimleri! Şehrinizin adı nereden geliyor?

Selçuklu Sultanı İzzettin Kılıçarslan, şehirde cami, medrese, kümbetler ve büyük ve beyaz bir saray yaptırdı. Şehir "Aksaray" adını işte bu beyaz saraydan aldı.

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