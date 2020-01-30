Haberler
>
Galeri
> Türkiye'den Çin'e Koronavirüs için Koca Yusuf operasyonu!
Türkiye'den Çin'e Koronavirüs için Koca Yusuf operasyonu!
Dünyayı sarsan koronavirüs salgınıyla ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Çin'de koronavirüs salgınının çıktığı Vuhan kentinde yaşayan 35 Türk ve 10 Azerbaycan vatandaşı 'Koca Yusuf' operasyonuyla tahliye edilecek. Ambulans uçağa çevrilen Koca Yusuf adlı askeri kargo uçağıyla Türkiye'ye gelecek yolcular ve mürettebat özel kıyafetler giyecek.
Giriş Tarihi: 30 Ocak 2020 Perşembe 08:59
Sağlık Bakanlığı, Çin'in Vuhan şehrinde mahsur kalan 35 Türk ve 10 Azerbaycan vatandaşını Türkiye'ye getirmek için hazırlıklarını tamamladı. Karantina bölgesi olan Vuhan'dan alınacak vatandaşlar için Çin hükümeti nezdinde girişimler yapıldı, gerekli izinler alındı.
Tahliye için bir askeri kargo uçağının ambulans uçağa dönüştürüldüğünü belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hürriyet'e şu bilgileri verdi:
"Vatandaşlarımızda şu anda bir hastalık belirtisi olmadığını öğrendik. Ancak yine de ilk sağlık müdahalesi Vuhan'daki havaalanında ekiplerimizce yapılacak. Uçakta bir halk sağlığı uzmanımız da olacak. Pilottan sağlık ekibine ve vatandaşlarımıza kadar herkes özel bir kıyafet giyecek. Türkiye'ye getirilen vatandaşlar, onları getiren pilot ve sağlık ekibi 14 gün boyunca karantina altında tutulacak. Kimsenin aklında soru işareti kalmasın. Türkiye bulaşıcı risk olan tüm hastalıklarla ilgili her türlü önlemi almış bulunuyor."
Bakan Koca, Aksaray, İzmir ve İstanbul'daki şüpheli vakalarda koronavirüsüne rastlanılmadığını açıkladı.
UÇAKTA YOLCULUĞA SIKI KURALLAR
Hürriyet'te yer alan habere göre; Sağlık Bakanlığı, Bulaşıcı Hastalık Yönünden Yüksek Riskli Bölgeden Zorunlu Hallerde Tahliye Prosedürü'nü de Vuhan'a özel olmak kaydıyla güncelledi.