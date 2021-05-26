Türkiye'nin dört bir yanından muhteşem 'Süper Ay' manzaraları

Bununla beraber, Ay'ın yörüngesi yerin ve Güneş'in çekim etkileri nedeniyle kararlı kalamadığı için uzayda yavaşça ama sürekli olarak doğrultu değiştiriyor. Bu da her yörünge dönemi için enberi ve enöte konumlarının ve zamanlarının da değişmesine neden oluyor.