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Türkiye'nin dört bir yanından muhteşem 'Süper Ay' manzaraları
Türkiye'nin dört bir yanından muhteşem 'Süper Ay' manzaraları
Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği 'Süper Ay' Türkiye'nin bir çok yerinden net olarak gözlendi. Ortaya seyrine doyumsuz manzaralar çıktı. Havanın da açık olduğu İzmir'de de, 'Süper Ay' net bir şekilde gözlemlendi. İşte en güzel fotoğraf kareleri...
Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2021 Çarşamba 23:54
Güncelleme Tarihi: 27 Mayıs 2021 Perşembe 01:06
Antalya'da bulunan TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi, sosyal medya hesabından 'Süper Ay'ı canlı olarak yayınladı. Yaklaşık bir buçuk saat süren canlı yayın izleyenleri mest etti
TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi, Süper Kanlı Ay'ı saat 21.00 itibarıyla Youtube sayfasından canlı yayınla paylaştı. Yaklaşık bir buçuk saat süren canlı yayın izleyenlere keyifli dakikalar yaşatırken, ayrıca "Süper Ay" hakkında bilgiler paylaşıldı.
Paylaşılan bilgilerde, "26 Mayıs 2021 tarihinde akşam güneydoğu ufkundan yükselecek ve dolunay evresinde olacak olan Ay, aynı zamanda yörüngesi üzerinde enberi noktasında bulunacak, yani yörüngesi üzerinde gezegenimize en yakın noktadan geçecek.
Yere en yakın konumda olması nedeniyle diğer dolunaylardan daha büyük görünecek olan bu dolunay Süper Ay olarak adlandırılıyor. Ay, yer etrafındaki yörüngesinin eliptik olması nedeniyle her yörünge döneminde (1 ay) yere en yakın ve en uzak konumlarda bulunuyor.
Bununla beraber, Ay'ın yörüngesi yerin ve Güneş'in çekim etkileri nedeniyle kararlı kalamadığı için uzayda yavaşça ama sürekli olarak doğrultu değiştiriyor. Bu da her yörünge dönemi için enberi ve enöte konumlarının ve zamanlarının da değişmesine neden oluyor.