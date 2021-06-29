Türkiye’nin en büyük tematik kent ormanı ziyaretçilerini bekliyor

"TARİHİMİZİ UNUTMUYORUZ"
Toplam 7 etaptan oluşan Pamukkale Belediyesi Seyir Tepesi Şehir Ormanı'nda yer alan Turan Yolu'nun önemine değinen Başkan Örki, "Biz bu projemizde sadece eğlence ve adrenalin olsun istemedik. Projemizin içerisinde mutlaka milli ve manevi değerlerimizin de vurgulandığı alanlar olsun istedik. Burada 2000 bin yıllık Türk tarihi içerisinde kurulmuş 16 devletin bilgileri mevcut. Turan yolumuzu yukarıdan aşağıya doğru bir iniş değil, aşağıdan yukarıya doğru bir çıkış şeklinde tasarladık, yani sürekli zirveye doğru bir tırmanışın mesajını vermeye çalışıyoruz. En son noktaya vardığımızda bizi Gazi Mustafa Kemal Atatürk karşılıyor. Ve oradan adımımızı, sonsuzluk işaretiyle kurgulanmış olan, sonsuz bahçe adını verdiğimiz yere doğru atmış oluyoruz. Oradaki mesajımız da şudur, 2000 yıllık bilinen Türk tarihinde kurulmuş olan bütün Türk İmparatorluklar belirli tarihlerde sonlandı ancak Türkiye Cumhuriyeti Devleti ilelebet payidar kalacaktır mesajını vermeye çalışıyoruz" diye konuştu.