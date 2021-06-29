Türkiye’nin en büyük tematik kent ormanı ziyaretçilerini bekliyor

Misafirleriyle projenin ilk etabı olan şelaleyi gezen Başkan Örki, burada yaptığı açıklamada, "Bugün sizler vasıtasıyla bu ülkeye kazandırılmış olan muazzam eserin tanıtımını yapmak, insanlara bunu anlatmak istedik. Şu anda Türkiye'nin en büyük tematik orman parkı projesi olan Pamukkale Belediyesi Seyir Tepesi Şehir Ormanı projemizin ilk etabı olan Şelale Park kısmındayız. Bu projemiz içinde birçok enleri, birçok en büyükleri, en uzunları gibi kavramları barındıran bir proje. Türkiye'nin en büyük yapay şelalesi bu proje içinde yer alıyor. Burası eskiden taş ocağıydı ve yapılan çalışmalarla kentin buluşma noktalarından biri haline geldi. Tüm halkımızı Şelale Park'ı görmeye davet ediyorum" dedi.