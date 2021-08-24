  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Galeri Türkiye'nin en yaşlı kayaları yangından kurtuldu

Türkiye'nin en yaşlı kayaları yangından kurtuldu

Muğla'da meydana gelen ve 2 haftadan fazla devam eden yangınlar, Gökbel Vadisi'nde bulunan ve milyon yaşlarda olduğu tahmin edilen kayalara ulaşmadan kontrol altına alındı. Eşsiz manzarasıyla hayran bırakan kayalar havadan görüntülendi.

Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2021 Salı 09:48
Türkiye'nin en yaşlı kayaları yangından kurtuldu
Türkiye'nin en yaşlı kayaları yangından kurtuldu

Muğla'nın Milas ve Yatağan ile Aydın'ın Çine ilçesi üçgeninde yer alan Gökbel Vadisi'nde bulunan kayalar, orman yangınlarından hasar almadan kurtuldu.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Türkiye'nin en yaşlı kayaları yangından kurtuldu
Türkiye'nin en yaşlı kayaları yangından kurtuldu

Türkiye'nin en büyük jeopark alanı olmaya aday Aydın ve Muğla sınırındaki Gökbel Vadisi'nde bulunan kayaların en gencinin 15 milyon, en yaşlısının ise 1 milyar yaşında olduğu tahmin ediliyor.

Türkiye'nin en yaşlı kayaları yangından kurtuldu
Türkiye'nin en yaşlı kayaları yangından kurtuldu

Görünümüyle kendine hayran bırakan kayalar hakkında bugüne kadar bilimsel bir veri bulunmazken, yüzyıllara meydan okuyan kayaların eşsiz güzelliği havadan görüntülendi.

Türkiye'nin en yaşlı kayaları yangından kurtuldu
Türkiye'nin en yaşlı kayaları yangından kurtuldu
Türkiye'nin en yaşlı kayaları yangından kurtuldu
Türkiye'nin en yaşlı kayaları yangından kurtuldu
Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı İzmir elektrik kesintisi 24 Ağustos Salı
İzmir elektrik kesintisi 24 Ağustos Salı