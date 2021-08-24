Muğla'da meydana gelen ve 2 haftadan fazla devam eden yangınlar, Gökbel Vadisi'nde bulunan ve milyon yaşlarda olduğu tahmin edilen kayalara ulaşmadan kontrol altına alındı. Eşsiz manzarasıyla hayran bırakan kayalar havadan görüntülendi.
Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2021 Salı 09:48
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Türkiye'nin en yaşlı kayaları yangından kurtuldu
Muğla'nın Milas ve Yatağan ile Aydın'ın Çine ilçesi üçgeninde yer alan Gökbel Vadisi'nde bulunan kayalar, orman yangınlarından hasar almadan kurtuldu.