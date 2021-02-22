Türkiye'nin en yaşlı kayalarıyla dikkat çeken vadi
Türkiye'nin en büyük jeopark alanı olmaya aday Aydın ve Muğla sınırındaki Gökbel vadisinde bulunan kayalar ilginç görünümleri ile dikkat çekiyor. Yerleşim birimleri ile iç içe olan ilginç kayalar bilim-kurgu filmlerindeki görüntüleri andırıyor.
Giriş Tarihi: 22 Şubat 2021 Pazartesi 12:04Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2021 Pazartesi 12:04
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Türkiye'nin en yaşlı kayalarıyla dikkat çeken vadi
Muğla'nın Milas ve Yatağan ile Aydın'ın Çine ilçesi üçgeninde yer alan Gökbel vadisinde bulunan kayalar, Yunanistan Meteora'daki kayalar ile büyük benzerlik taşıyor. En genci 15 milyon, en yaşlısı ise 1 milyar yaşında olduğu tahmin edilen ilginç kayalar, kırsal yerleşim birimleri ile iç içe girmiş durumda.
Türkiye'nin en yaşlı kayalarıyla dikkat çeken vadi
KAYALARIN OLUŞUMU HAKKINDA BİLİMSEL VERİ YOK Yatağan'ın Hacıveliler, Katrancı, Yava, Turgutlar, Milas'ın Türbe, Bafa Gölü kenarı, Aydın'ın Çine ilçesine bağlı Seferler ve Akçaova mahallesi arasında geniş bir alana yayılan ilginç kayalar hakkında bugüne kadar bilimsel bir veri yok.
Türkiye'nin en yaşlı kayalarıyla dikkat çeken vadi
İlginç kayaların nasıl oluştuğu konusunda iklim şartları en önemli faktör olarak gösterilirken, tonlarca ağırlığında birbirinden bağımsız kayaların üst üste yıllarca durması meraklı vatandaşların ilgisini bu alanlara çekmeye başladı.
Türkiye'nin en yaşlı kayalarıyla dikkat çeken vadi
KARAYOLU ÜZERİNDE Aydın'ın Çine ilçesi ile Muğla'nın Yatağan ilçesini birbirine bağlayan karayolu üzerinde bulunan Gökbel vadisi kayaçları, karayolunda seyreden vatandaşların da ilgisini çekiyor. Özellikle yaz aylarında değişik şekillerde ve ilginç görünümlü kayalıkları gören vatandaşlar fotoğraf çekmeyi ihmal etmiyor.
Türkiye'nin en yaşlı kayalarıyla dikkat çeken vadi
"TÜRKİYE'NİN EN YAŞLI VE EN GENÇ KAYAÇLARI" Yatağan'ın gönüllü kültür sanat elçisi olarak bilinen araştırmacı-yazar Tarcan Oğuz, kayaların en gencinin 15 milyon, en yaşlısının ise 1 milyar yaşında olduğunu söyledi. Oğuz, "Şu an bulunduğumuz bölge Gökbel vadisi Haciveliler bölgesi. Kayalar Türkiye'nin en yaşlı ve en genç kayaçları bunlar.