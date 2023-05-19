Türkiye’nin gururu Togg’a Denizli Çameli’nde 7’den 70’e büyük ilgi

Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili Togg'u Çameli'nde görmekten dolayı gururlu ve mutlu olduklarını kaydeden Başkan Arslan, "Yerli ve milli otomobilimizi bugün ilçemizde gördüğümüz için çok mutluyuz. Bize bu sevinci yaşatan Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Zolan'a çok teşekkür ederiz. Devletimiz yerli ve milli gerçekten çok güzel bir aracı yapmış. Türkiye'nin bunu yapabildiğini tüm dünyaya gösterdik. Aracı yakından canlı canlı görünce de ne kadar kaliteli bir otomobil olduğunu anlayabiliyorsunuz" diye konuştu.