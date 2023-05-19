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Haberler Galeri Türkiye'nin gururu Togg'a Denizli Çameli’nde 7'den 70'e büyük ilgi

Türkiye'nin gururu Togg'a Denizli Çameli’nde 7'den 70'e büyük ilgi

Denizli'nin Çameli ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarında vatandaşlara sergilen Milli gururumuz yerli otomobil Togg, 7'den 70'e büyük ilgi gördü.

Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2023 Cuma 14:25 Güncelleme Tarihi: 19 Mayıs 2023 Cuma 15:42
Türkiye’nin gururu Togg’a Denizli Çameli’nde 7’den 70’e büyük ilgi

Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili Togg, Denizli'nin Çameli ilçesinde vatandaşlarla buluştu. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde Çameli Kapalı Pazar Yeri önünde sergilenmeye başlayan Anadolu kırmızısı Togg, büyük beğeni topladı.

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Türkiye’nin gururu Togg’a Denizli Çameli’nde 7’den 70’e büyük ilgi

Yerli ve milli otomobili görmek için toplanan 7'den 7'ye her yaş grubundan vatandaşlar, incelemede bulunmak ve fotoğraf çektirmek için adeta birbiriyle yarıştı. Bagajından motoruna, döşemesinden kullanılan teknolojiye kadar aracın tüm aksamlarını inceleyen vatandaşlar, Togg'un yapımında emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

Türkiye’nin gururu Togg’a Denizli Çameli’nde 7’den 70’e büyük ilgi

"BU GURUR HEPİMİZİN"
Togg'un sürücü koltuğuna oturan ve eşi İlki Arslan ile birlikte şehir turu atan AK Partili Belediye Başkanı Cengiz Arslan, "Türkiye Yüzyılı'mızı temsil eden eserlerden biri olan Togg, ülkemiz için hayırlı uğurlu olsun. Bu gurur milletimizin. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Türkiye’nin gururu Togg’a Denizli Çameli’nde 7’den 70’e büyük ilgi

Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili Togg'u Çameli'nde görmekten dolayı gururlu ve mutlu olduklarını kaydeden Başkan Arslan, "Yerli ve milli otomobilimizi bugün ilçemizde gördüğümüz için çok mutluyuz. Bize bu sevinci yaşatan Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Zolan'a çok teşekkür ederiz. Devletimiz yerli ve milli gerçekten çok güzel bir aracı yapmış. Türkiye'nin bunu yapabildiğini tüm dünyaya gösterdik. Aracı yakından canlı canlı görünce de ne kadar kaliteli bir otomobil olduğunu anlayabiliyorsunuz" diye konuştu.

Türkiye’nin gururu Togg’a Denizli Çameli’nde 7’den 70’e büyük ilgi
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