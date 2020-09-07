Türkler öğretti! Martılarla ilgili şaşırtan bilgi
İnternette dolaşırken devamlı bilgiler öğreniyoruz. Peki martılarla ilgili bu gerçeği biliyor musunuz? İşte sizi bir hayli şaşırtacak o bilgi...
Giriş Tarihi: 7 Eylül 2020 Pazartesi 16:31
Güncelleme Tarihi: 7 Eylül 2020 Pazartesi 16:33
Martılar hakkında bu ilginç gerçeği çoğu kişi bilmiyor. İşte öğrendiğinizde sizi şaşırtacak bilgiler.
Yıldız kayması diye adlandırılan şey atmosfere girdiğinde yanmaya başlayan küçük göktaşlarıdır.
Cep telefonuyla konuşurken yürüyorsanız, yanınızdan biri geçtiğinde yere bakma eğilimine girersiniz.
Google Earth programıyla Dünya'nın her yerini görüntüleyerek gezebilirsiniz. Ancak insanların % 95'i sadece kendi evine bakıyor.
Anadolu ve Orta Asya'da, gelinin üzerine şans ve mutluluk getirmesi için darı atma geleneği vardır. "Darısı Başına" sözü buradan gelmektedir.