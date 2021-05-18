  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Galeri Türkmen obalarının kaderi Osman Bey’in elinde! İşte Kuruluş Osman yeni bölümde yaşanacaklar...

Türkmen obalarının kaderi Osman Bey’in elinde! İşte Kuruluş Osman yeni bölümde yaşanacaklar...

Çarşamba akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin bu hafta yayınlanacak olan 59.'uncu bölümünde Osman Bey, tüm uyarılarına karşın Nikola ile ittifak edip Togay'a saldıran Umur Bey'den hesap sorarken, Moğol belasına karşı Kayı Obası alarma geçiyor. Osman Bey'in Moğollarla yaptığı anlaşmanın bozulmasını Nikola nasıl değerlendirecek? Osman Bey, Malhun Hatun'la evlenme kararını yeniden değerlendirecek mi? Umur Bey yaşadığı başarısızlığın ardından kendini affettirmek için ne yapacak? İşte Kuruluş Osman yeni bölümde yaşanacaklar...

Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2021 Salı 13:06
Türkmen obalarının kaderi Osman Bey’in elinde! İşte Kuruluş Osman yeni bölümde yaşanacaklar...

UMUR BEY'İN OBASINA MOĞOL BASKINI

Osman Bey'in uyarılarına kulak asmadan Moğolların kampını basmaya giden Umur Bey ve alpleri, Nikola tarafından uyarılan Togay tarafından tuzağa düşürülür. Togay'ın komutanı Camuha da nökerleri ile birlikte savunmasız kalmış Umur Bey obasına baskın düzenler. Malhun Hatun ve bir avuç alp obayı savunmak için ölüm kalım mücadelesine girer.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Türkmen obalarının kaderi Osman Bey’in elinde! İşte Kuruluş Osman yeni bölümde yaşanacaklar...

NİKOLA FIRSATTAN İSTİFADE EDİYOR

Osman Bey ve Togay arasındaki anlaşmayı bozmayı başaran Nikola, düşmanlarının birbirini kırmasından faydalanmak isterken; Togay'ın anlaşmayı bozduğunu düşünen Osman Bey, Kayı Obası'na saldırı ihtimaline karşılık önlem alır.

Türkmen obalarının kaderi Osman Bey’in elinde! İşte Kuruluş Osman yeni bölümde yaşanacaklar...

OSMAN BEY HESAP SORUYOR

Nikola tarafından yalnız bırakılan ve tuzağa düşen Umur Bey, yaşadığı başarısızlığın ardından büyük pişmanlık yaşar. Umur Bey obasının yaralarını sarmak için derhal harekete geçen Osman Bey, Umur Bey'den ise Türkmenlerin istikbalini tehlikeye atmasının hesabını soracaktır.

Türkmen obalarının kaderi Osman Bey’in elinde! İşte Kuruluş Osman yeni bölümde yaşanacaklar...

MALHUN HATUN MOĞOL SALDIRISINA NASIL KARŞI KOYACAK?

Osman Bey, tüm uyarılarına rağmen başına buyruk hareket eden Umur Bey'de nasıl hesap soracak? Umur Bey'i tuzağa düşüren Togay, Osman Bey'e karşı nasıl bir hamle yapacak?

Türkmen obalarının kaderi Osman Bey’in elinde! İşte Kuruluş Osman yeni bölümde yaşanacaklar...

Malhun Hatun obasını Moğollara karşı nasıl savunacak? Osman Bey, Togay'ın muhtemel saldırısına karşı nasıl önlem alacak? Osman Bey'in Moğollarla yaptığı anlaşmanın bozulmasını Nikola nasıl değerlendirecek?

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Yağmur Sarnıç hakkında mide bulandıran iddia: Emre Aşık’a pis kan içirdi
Yağmur Sarnıç hakkında mide bulandıran iddia: Emre Aşık’a pis kan içirdi