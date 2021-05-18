Türkmen obalarının kaderi Osman Bey’in elinde! İşte Kuruluş Osman yeni bölümde yaşanacaklar...

Çarşamba akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin bu hafta yayınlanacak olan 59.'uncu bölümünde Osman Bey, tüm uyarılarına karşın Nikola ile ittifak edip Togay'a saldıran Umur Bey'den hesap sorarken, Moğol belasına karşı Kayı Obası alarma geçiyor. Osman Bey'in Moğollarla yaptığı anlaşmanın bozulmasını Nikola nasıl değerlendirecek? Osman Bey, Malhun Hatun'la evlenme kararını yeniden değerlendirecek mi? Umur Bey yaşadığı başarısızlığın ardından kendini affettirmek için ne yapacak? İşte Kuruluş Osman yeni bölümde yaşanacaklar...