Turşu tankında tepki çeken görüntülerle ilgili; fabrikaya ceza kesildi, mühürlendi

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, "Görüntülerin kamuoyuna yansımasından sonra Bakanlığımız harekete geçti. Yapılan araştırmada görüntülerin Manisa'da çekildiğini bize bildirdi. Burada ilgili işletme ve kişi hakkında idari işlem yaptık. İşletme mühürlenmiş vaziyette. Faaliyeti durduruldu. İdari para cezaları uygulandı. Görüntülere konu olan kişi hakkında da savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. İlgili süreç adli makamlarla yürütülecek. Bakanımız bu konuda çok hassas. Biz de söz konusu işletmeye gelip, yapılması gereken bütün işlemleri yaptık. Vatandaşımız müsterih olsun. Bakanlığımız Gıda ve Gıda İşletmeleri ile ilgili süreçleri hassasiyetle takip etmekte. Hiçbir şekilde sorunlara, boşluğa meydan vermemekte. Konuyla ilgili bütün işlemler gerçekleştirilmiş durumda" dedi.