Tutunamayanlar dizisinin Belgin'i Hande Katipoğlu gerçek mesleğiyle herkesi hayrete düşürdü! İşte ünlü isimlerin gerçek meslekleri...

Trt 1 ekranlarının yeni dizisi 'Tutunamayanlar' yeni bölümleriyle ekranlara gelmeye devam ediyor. Tutunamayanlar dizisinin takipçileri dizi oyuncularının özel hayatları ile ilgili bilgileri merak edip araştırıyor. En çok merak edilenler arasında ise dizide 'Belgin' karakterini canlandıran Hande Katipoğlu. Dizide zengin bir aile kızını canlandıran Hande Katipoğlu, bir dönem de 'Yahşi Cazibe' dizisinde 'Simge' karakterini oynamıştı. Peki Hande Katipoğlu'nun gerçek mesleğinin oyunculuk olmadığını biliyor muydunuz? Gerçek mesleğini öğrenince çok şaşıracaksınız. İşte ünlü isimlerin duyduğunuzda çok şaşıracağınız gerçek meslekleri...