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Haberler > Galeri > Tutunamayanlar dizisinin Belgin'i Hande Katipoğlu gerçek mesleğiyle herkesi hayrete düşürdü! İşte ünlü isimlerin gerçek meslekleri...

Tutunamayanlar dizisinin Belgin'i Hande Katipoğlu gerçek mesleğiyle herkesi hayrete düşürdü! İşte ünlü isimlerin gerçek meslekleri...

Trt 1 ekranlarının yeni dizisi 'Tutunamayanlar' yeni bölümleriyle ekranlara gelmeye devam ediyor. Tutunamayanlar dizisinin takipçileri dizi oyuncularının özel hayatları ile ilgili bilgileri merak edip araştırıyor. En çok merak edilenler arasında ise dizide 'Belgin' karakterini canlandıran Hande Katipoğlu. Dizide zengin bir aile kızını canlandıran Hande Katipoğlu, bir dönem de 'Yahşi Cazibe' dizisinde 'Simge' karakterini oynamıştı. Peki Hande Katipoğlu'nun gerçek mesleğinin oyunculuk olmadığını biliyor muydunuz? Gerçek mesleğini öğrenince çok şaşıracaksınız. İşte ünlü isimlerin duyduğunuzda çok şaşıracağınız gerçek meslekleri...

Giriş Tarihi: 16 Ocak 2020 Perşembe 16:16 Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2020 Perşembe 16:16
Tutunamayanlar dizisinin Belgin'i Hande Katipoğlu gerçek mesleğiyle herkesi hayrete düşürdü! İşte ünlü isimlerin gerçek meslekleri...

Trt 1 ekranlarının yeni dizisi 'Tutunamayanlar' yeni bölümleriyle ekranlara gelmeye devam ediyor. Tutunamayanlar dizisinin takipçileri dizi oyuncularının özel hayatları ile ilgili bilgileri merak edip araştırıyor. En çok merak edilenler arasında ise dizide 'Belgin' karakterini canlandıran Hande Katipoğlu.

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Tutunamayanlar dizisinin Belgin'i Hande Katipoğlu gerçek mesleğiyle herkesi hayrete düşürdü! İşte ünlü isimlerin gerçek meslekleri...

Dizide zengin bir aile kızını canlandıran Hande Katipoğlu, bir dönem de 'Yahşi Cazibe' dizisinde 'Simge' karakterini oynamıştı. Peki Hande Katipoğlu'nun gerçek mesleğinin oyunculuk olmadığını biliyor muydunuz? Gerçek mesleğini öğrenince çok şaşıracaksınız. İşte ünlü isimlerin duyduğunuzda çok şaşıracağınız gerçek meslekleri...

Tutunamayanlar dizisinin Belgin'i Hande Katipoğlu gerçek mesleğiyle herkesi hayrete düşürdü! İşte ünlü isimlerin gerçek meslekleri...

Tuba Büyüküstün / Dekor ve sahne tasırımcısı

Tutunamayanlar dizisinin Belgin'i Hande Katipoğlu gerçek mesleğiyle herkesi hayrete düşürdü! İşte ünlü isimlerin gerçek meslekleri...

Buğra Gülsoy / Mimar

Tutunamayanlar dizisinin Belgin'i Hande Katipoğlu gerçek mesleğiyle herkesi hayrete düşürdü! İşte ünlü isimlerin gerçek meslekleri...

Şener Şen / Sınıf öğretmeni

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