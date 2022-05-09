Tütüncüye silahlı saldırı kamerada

"Ben de o kurşunların hedefi olabilirdim"

Olay esnasında iş yerinde yalnız olan dükkan çalışanı Muhammed Feyüç (17), korku dolu anları anlattı. Feyüç, "Akşam saatlerinde dükkanda tek başımaydım ve kasada oturuyorken bir anda silah seslerini duydum. Daha sonra baktığımda kim olduğunu bilmediğim bir kişinin kaçtığını gördüm. Düşmanlık besleyen birisiydi galiba. Daha sonra durumu iş yeri sahibine bildirdim. Ben de o kurşunların hedefi olabilirdim oturduğum yere isabet eden mermiler var. Oturduğum için zaten tam baş kısmı hizama denk gelmiş birkaç mermi. O esnada çok korktum ve kendimi yere attım, gerçekten çok korkunç anlardı. İş yeri sahibimiz de saldırıyı yapandan şikayetçi oldu" açıklamasında bulundu.



"ŞANS ESERİ DÜKKANDA MÜŞTERİ YOKTU"

Olayla ilgili açıklamalarda bulunan iş yeri sahibi Hasan Kayakıran ise, "Silahla birisinin iş yerine saldırdığıyla ilgili telefon geldi bana. Neden yapıldığına dair bir bilgim yok. Yapan arkadaşı da kınıyoruz. Emniyetimiz zaten şahsın peşinde. İnşallah kısa sürede yakalanacaktır. Neden böyle bir şey yaptığını da bilmiyorum, genç bir arkadaşımız görüntülerden gördüğümüz kadarıyla. Oldukça da rahat tavırlar sergileyerek arkasında sakladığı silahla yapıyor bu saldırıyı.