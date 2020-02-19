Tuvana Türkay'ın gafı Onur Tuna ile arasını açtı! Onur Tuna, Tuvana'yı sildi

Müvekkiline yönelik sistemetik bir şekilde dijital şiddet uygulandığını belirten Avukat Meltem Banko bu konuda her türlü yasal yollara başvuracaklarını ve bu siber zorbalığa en kısa zamanda son vereceklerini açıkladı.

AVUKATI SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Tuvana Türkay'ınavukatı Meltem Banko sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "An itibariyle kıymetli müvekkilim Tuvana Türkay ile dava açacağımız şahısları tespit ediyoruz" mesajını paylaştı. Banko sonrasındaki mesajında ise, "Linç kültürünün son versiyonu olan dijital şiddete sessiz kalanlar bir gün bunun bedelini çok ağır ödeyecekler" ifadelerini kullandı.