Tuvana Türkay'ın gafı Onur Tuna ile arasını açtı! Onur Tuna, Tuvana'yı sildi

Onur Tuna ve Tuvana Türkay'ın başrollerini paylaştığı Ağır Romantik filminin galası geçtiğimiz akşam yapılmış ve galaya Türkay'ın yaptığı gaf damgasını vurmuştu. Onur Tuna'nın 'çekimlerde çok eğlendik' açıklamasının ardından mikrofonların çevrildiği Tuvana Türkay 'Çok eğlendik klişelerine girmeyeceğim' diyip kahkaha atması rol arkadaşı ile arasının açılmasına neden oldu. Görüntüler sonrası Tuvana Türkay'a eleştiri yağarken Onur Tuna'nın da Tuvana Türkay'ı takipten çıktı görüldü.Ayrıca Tuvana Türkay, internet üzerinden kendisine yönelik gerçekleştirilen hukuka aykırı söylemlerle ilgili hukuki yollara başvuracağını avukatı Meltem Banko aracılığıyla duyurdu.