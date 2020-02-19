  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Galeri > Tuvana Türkay'ın gafı Onur Tuna ile arasını açtı! Onur Tuna, Tuvana'yı sildi

Tuvana Türkay'ın gafı Onur Tuna ile arasını açtı! Onur Tuna, Tuvana'yı sildi

Onur Tuna ve Tuvana Türkay'ın başrollerini paylaştığı Ağır Romantik filminin galası geçtiğimiz akşam yapılmış ve galaya Türkay'ın yaptığı gaf damgasını vurmuştu. Onur Tuna'nın 'çekimlerde çok eğlendik' açıklamasının ardından mikrofonların çevrildiği Tuvana Türkay 'Çok eğlendik klişelerine girmeyeceğim' diyip kahkaha atması rol arkadaşı ile arasının açılmasına neden oldu. Görüntüler sonrası Tuvana Türkay'a eleştiri yağarken Onur Tuna'nın da Tuvana Türkay'ı takipten çıktı görüldü.Ayrıca Tuvana Türkay, internet üzerinden kendisine yönelik gerçekleştirilen hukuka aykırı söylemlerle ilgili hukuki yollara başvuracağını avukatı Meltem Banko aracılığıyla duyurdu.

Giriş Tarihi: 19 Şubat 2020 Çarşamba 16:38 Güncelleme Tarihi: 19 Şubat 2020 Çarşamba 16:47
Tuvana Türkay'ın gafı Onur Tuna ile arasını açtı! Onur Tuna, Tuvana'yı sildi

Başrollerini Tuvana Türkay ile Onur Tuna'nın paylaştığı 'Ağır Romantik' filminin galasında soğuk rüzgarlar esti. Tuvana Türkay'ın gafının damgasını vurduğu gala sonrası rol arkadaşları Onur Tuna ile Tuvana Türkay'ın arasının açıldığı konuşuluyor.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Tuvana Türkay'ın gafı Onur Tuna ile arasını açtı! Onur Tuna, Tuvana'yı sildi

Onur Tuna'nın 'çekimlerde çok eğlendik' açıklamasının ardından mikrofonların çevrildiği Tuvana Türkay 'Çok eğlendik klişelerine girmeyeceğim' diyip kahkaha atması üzerine rol arkadaşı ile arası açıldı.

Tuvana Türkay'ın gafı Onur Tuna ile arasını açtı! Onur Tuna, Tuvana'yı sildi

Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler sonrası Tuvana Türkay'a eleştiri yağarken Onur Tuna'nın da Tuvana Türkay'ı takipten çıktı görüldü.

Tuvana Türkay'ın gafı Onur Tuna ile arasını açtı! Onur Tuna, Tuvana'yı sildi

Onur Tuna geçtiğimiz aylarda Tuvana Türkay'ın çıkardığı şarkısının video klibini sosyal medya hesabından paylamıştı.

Tuvana Türkay'ın gafı Onur Tuna ile arasını açtı! Onur Tuna, Tuvana'yı sildi

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Tuvana Türkay, şaka yaptığı yönünde açıklaması dikkat çekti.Ayrıca Tuvana Türkay, internet üzerinden kendisine yönelik gerçekleştirilen hukuka aykırı söylemlerle ilgili hukuki yollara başvuracağını avukatı Meltem Banko aracılığıyla duyurdu.

Tuvana Türkay'ın gafı Onur Tuna ile arasını açtı! Onur Tuna, Tuvana'yı sildi

Müvekkiline yönelik sistemetik bir şekilde dijital şiddet uygulandığını belirten Avukat Meltem Banko bu konuda her türlü yasal yollara başvuracaklarını ve bu siber zorbalığa en kısa zamanda son vereceklerini açıkladı.

AVUKATI SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Tuvana Türkay'ınavukatı Meltem Banko sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "An itibariyle kıymetli müvekkilim Tuvana Türkay ile dava açacağımız şahısları tespit ediyoruz" mesajını paylaştı. Banko sonrasındaki mesajında ise, "Linç kültürünün son versiyonu olan dijital şiddete sessiz kalanlar bir gün bunun bedelini çok ağır ödeyecekler" ifadelerini kullandı.

Tuvana Türkay'ın gafı Onur Tuna ile arasını açtı! Onur Tuna, Tuvana'yı sildi

AVUKAT BANKO, KADINLARA DESTEK ÇAĞRISINDA BULUNDU

Maruz kaldığı siber zorbalıkla ilgili yasal yollara başvuran Tuvana Türkay'ın avukatı Banko, "Kadına Karşı DİJİTAL ŞİDDETE hayır!" mesajıyla Tuvana Turkay'a destek olunması çağrısı yaptı.

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Pınar Altuğ'un yıllar önceki fotoğrafı şoke etti! İşte Pınar Altuğ'un olay pozları
Pınar Altuğ'un yıllar önceki fotoğrafı şoke etti! İşte Pınar Altuğ'un olay pozları
BİZE ULAŞIN