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Tüyler ürperten görüntü! Uyuyan kadının ağzından yılan girdi
Görenleri şaşkına çeviren görüntüler Rusya'dan geldi. Bir ağacın altında uyuyakalan kadın ağzından yılan girdiğini fark edince hayatının şokunu yaşadı.
Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2022 Cuma 15:27Güncelleme Tarihi: 12 Ağustos 2022 Cuma 15:39
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Tüyler ürperten görüntüler! Uyuyan kadının ağzından yılan girdi
Rusya'ya bağlı Kafkasya ülkelerinden Dağıstan'ın Levaşi bölgesinde dünyada benzerine çok az rastlanan bir olay yaşandı. Evinin bahçesinde bulunan bir ağacın altında uyuyakalan kadın, ağzı açık uyuyunca 1 metreden uzun olan bir yılan kadının ağzından midesine indi.
Tüyler ürperten görüntüler! Uyuyan kadının ağzından yılan girdi
Kadın uyandığında midesinde bir hareketlenme olduğunu söyleyerek ailesine durumu anlattı. Ailesi tarafından hastaneye götürülen kadının röntgeni çekilince ortaya akıllara durgunluk veren bir manzara çıktı.
Tüyler ürperten görüntüler! Uyuyan kadının ağzından yılan girdi
Kadının midesinde yılan olduğunu fark eden doktorlar hemen kadını ameliyathaneye götürerek operasyona başladı. Anestezi ile uyutulan kadının midesinden özel bir malzeme yardımıyla 1 metreden fazla boyu olan yılan çıkarıldı.
Tüyler ürperten görüntüler! Uyuyan kadının ağzından yılan girdi
GÖRÜNTÜLER İZLEYENLERİN İÇİNİ ÜRPERTTİ Rusya'da yaşanan ilginç olayın ardından ameliyat sırasında çekilen görüntüler basına servis edildi. Uyutulan kadının boğazından yılanın kuyruk kısmından tutularak çekildiği görülürken, görüntüler ülkede bir anda en çok izlenen görüntü oldu.
Tüyler ürperten görüntüler! Uyuyan kadının ağzından yılan girdi
Hastaneden yapılan açıklamada yılanın canlı olarak çıkarıldığı, kadına ise zarar vermediği belirtildi. Yılanın zehirli bir yılan olmaması nedeniyle kadının kurtulduğu, şu an için hastanede kontrol altında tutulduğu ifade edildi.