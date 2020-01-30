Tuz döküp bekledi! Böyle yöntem görülmedi...
Bir deniz canlısı olan, sülünez, ilginç av tekniğiyle görenleri şaşırtıyor. İnce bir boruyu andıran görünüşüyle dikkatleri çeken bu canlıyı yakalamak ise oldukça kolay...
Giriş Tarihi: 30 Ocak 2020 Perşembe 17:16
Gölde kafes tekniği ile balık avlayan balıkçılar, çektikleri görüntüler ile herkesi hayrete düşürdü
İşte balıkçıların sıra dışı av taktiği...
İLGİNÇ AV TEKNİĞİ!
Bir deniz canlısı olan, sülünez, ilginç av tekniğiyle hayret ettiriyor. Bu canlı ince bir boruyu andıran görünüşüyle dikkatleri çekiyor.