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Tuz döküp bekledi! Böyle yöntem görülmedi...

Bir deniz canlısı olan, sülünez, ilginç av tekniğiyle görenleri şaşırtıyor. İnce bir boruyu andıran görünüşüyle dikkatleri çeken bu canlıyı yakalamak ise oldukça kolay...

Giriş Tarihi: 12 Nisan 2023 Çarşamba 13:37 BU GALERİYİ PAYLAŞ





