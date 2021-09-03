Uçakların penceresindeki küçük delik ne işe yarıyor?
Bindiğiniz uçaklardaki pencerelerde bulunan küçük deliklere hiç dikkat ettiniz mi? Peki bu küçük delikler ne işe yarıyor? Uçakta eğer cam kenarına denk geldiyseniz camın alt tarafında bulunan minik deliği fark etmişsinizdir.Bu minik deliğin uçuş güvenliği için önemi oldukça büyük.
Giriş Tarihi: 3 Eylül 2021 Cuma 12:55
Uçakların penceresindeki küçük delik ne işe yarıyor?
İşte günlük hayatta dikkat etmediğimiz ama aslında önemli olan detayların anlamları...
Uçakların penceresindeki küçük delik ne işe yarıyor?
Anahtara bu açıdan bir delik daha açılırsa ne olur? Tahmin edebildiniz mi?
Uçakların penceresindeki küçük delik ne işe yarıyor?
Eğer anahtarlığınız kalabalıksa eve geldiğinizde hep aynı sorun ile karşılaşırsınız.
Uçakların penceresindeki küçük delik ne işe yarıyor?
Evin kapısını açacak anahtarı bulmak bu durumda biraz zor olacaktır.
Uçakların penceresindeki küçük delik ne işe yarıyor?
Ancak evin anahtarının kenarına açacağınız bu delik sizi bu dertten kurtaracaktır.