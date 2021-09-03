Haberler Galeri Uçakların penceresindeki küçük delik ne işe yarıyor?

Uçakların penceresindeki küçük delik ne işe yarıyor?

Bindiğiniz uçaklardaki pencerelerde bulunan küçük deliklere hiç dikkat ettiniz mi? Peki bu küçük delikler ne işe yarıyor? Uçakta eğer cam kenarına denk geldiyseniz camın alt tarafında bulunan minik deliği fark etmişsinizdir.Bu minik deliğin uçuş güvenliği için önemi oldukça büyük.

Giriş Tarihi: 3 Eylül 2021 Cuma 12:55 BU GALERİYİ PAYLAŞ





