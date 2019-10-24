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Uçakta yolcuların ve hosteslerin gizli fotoğrafları çekildi! Uçakta iğrenç olay!

Uçakta yaşananlar adeta bu kadarına da pes dedirtti... Uçakta yolcuların ve hosteslerin gizli fotoğrafları çekildi. Sosyal medyaya düşen iğrenç fotoğraflar 'uçakta skandal' olarak yorumlandı. Bir yolcunun uçak seyahati sırasındaki görüntülenen fotoğrafı sosyal medyayı salladı. Bir yolcu tarafından çekilen ve paylaşılan bu görüntüye tepki mesajları yağdı. İşte hiç kimsenin beraber yolculuk yapmak istemeyeceği küçük nezaket kurallarını görmezden gelen yolcular. İşte hosteslerin ve yolcuların uçaktaki iğrenç görüntüleri.

Giriş Tarihi: 24 Ekim 2019 Perşembe 14:48
Uçakta yolcuların ve hosteslerin gizli fotoğrafları çekildi! Uçakta iğrenç olay!

Uçakta yolcuların ve hosteslerin gizli fotoğrafları çekildi. Sosyal medyaya düşen iğrenç fotoğraflar 'uçakta skandal' olarak yorumlandı. Bir yolcunun uçak seyahati sırasındaki görüntülenen fotoğrafı sosyal medyayı salladı. Bir yolcu tarafından çekilen ve paylaşılan bu görüntüye tepki mesajları yağdı. İşte hiç kimsenin beraber yolculuk yapmak istemeyeceği küçük nezaket kurallarını görmezden gelen yolcular. İşte hosteslerin ve yolcuların uçaktaki iğrenç görüntüleri. .

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Uçakta yolcuların ve hosteslerin gizli fotoğrafları çekildi! Uçakta iğrenç olay!

Katarzyna Richter, Londra'daki Gatwick Havalimanı'ndan Polonya'ya seyahat ediyordu. Richter, Londra-Polonya uçuşunda görevli hosteslerin gizlice fotoğraflarını çekti.

Uçakta yolcuların ve hosteslerin gizli fotoğrafları çekildi! Uçakta iğrenç olay!

Fotoğrafları sosyal medya sayfasında yayınlayan Katarzyna Richter, uçuş ekibini aşağılayan yorumlarda bulundu. Üniformalarının çok dar olduğununu söyledi, yamuk ve çürük dişli olmakla itham etti ve çalışanlara "şişman" dedi.

Uçakta yolcuların ve hosteslerin gizli fotoğrafları çekildi! Uçakta iğrenç olay!

Ritcher ayrıca British Airways çalışanlarını görevlerini düzgün yapmamakla da suçladı.

Uçakta yolcuların ve hosteslerin gizli fotoğrafları çekildi! Uçakta iğrenç olay!

Hem Katarzyna Richter'in birlikte görev yaptığı iş arkadaşları hem de farklı havayollarından meslektaşları bu olayı bir rezalet olarak nitelendirdi ve Katarzyna'yı "yüz karası" olarak betimledi.

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