Uçakta yolcuların ve hosteslerin gizli fotoğrafları çekildi! Uçakta iğrenç olay!

Uçakta yaşananlar adeta bu kadarına da pes dedirtti... Uçakta yolcuların ve hosteslerin gizli fotoğrafları çekildi. Sosyal medyaya düşen iğrenç fotoğraflar 'uçakta skandal' olarak yorumlandı. Bir yolcunun uçak seyahati sırasındaki görüntülenen fotoğrafı sosyal medyayı salladı. Bir yolcu tarafından çekilen ve paylaşılan bu görüntüye tepki mesajları yağdı. İşte hiç kimsenin beraber yolculuk yapmak istemeyeceği küçük nezaket kurallarını görmezden gelen yolcular. İşte hosteslerin ve yolcuların uçaktaki iğrenç görüntüleri.