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UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Bergama'nın tarihini değiştiren yeni buluntular ortaya çıktı

İzmir'in Bergama ilçesinde yer alan Aşağı Şehir kazı çalışmalarında bölgenin tarihine ışık tutacak yeni buluntulara rastlandı.

Giriş Tarihi: 28 Haziran 2020 Pazar 11:31 Güncelleme Tarihi: 28 Haziran 2020 Pazar 11:39
UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Bergama'nın tarihini değiştiren yeni buluntular ortaya çıktı

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde Çok Katmanlı Kültürel Peyzaj Alanı olarak yer alan Bergama'da yürütülen kazılar, yeni tarihi buluntuları gün ışığına çıkarıyor.

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UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Bergama'nın tarihini değiştiren yeni buluntular ortaya çıktı

Pergamon olarak adlandırılan antik kentte kralların, komutanların yaşadığı "Yukarı Şehir" ile halk için daha yalın bir anlayışla gelişen mimari düzene sahip "Aşağı Şehir" tarihi de yeni buluntulara göre şekilleniyor.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Bergama'nın tarihini değiştiren yeni buluntular ortaya çıktı

Aşağı Şehir'de son kazılarda, M.Ö. 6-7. yüzyıla tarihlenen ve "aryballos" olarak adlandırılan parfüm yağı şişesi ile "fibula" olarak bilinen aynı döneme ait elbise iğnesi bulundu.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Bergama'nın tarihini değiştiren yeni buluntular ortaya çıktı

Roma dönemine ait buluntularla öne çıkan Aşağı Şehir'de bu eserlerin bulunması bölgede bilinenden çok daha önce medeniyetlerin kurulduğunu ortaya koydu.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Bergama'nın tarihini değiştiren yeni buluntular ortaya çıktı

"Aşağı Şehir" tarihinin de kral sarayları, arsenaller ve büyük tapınakların görkemli ev sahibi Yukarı Şehir gibi Arkaik Döneme uzandığı anlaşıldı.

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