UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Bergama'nın tarihini değiştiren yeni buluntular ortaya çıktı

Pergamon olarak adlandırılan antik kentte kralların, komutanların yaşadığı "Yukarı Şehir" ile halk için daha yalın bir anlayışla gelişen mimari düzene sahip "Aşağı Şehir" tarihi de yeni buluntulara göre şekilleniyor.
Aşağı Şehir'de son kazılarda, M.Ö. 6-7. yüzyıla tarihlenen ve "aryballos" olarak adlandırılan parfüm yağı şişesi ile "fibula" olarak bilinen aynı döneme ait elbise iğnesi bulundu.
Roma dönemine ait buluntularla öne çıkan Aşağı Şehir'de bu eserlerin bulunması bölgede bilinenden çok daha önce medeniyetlerin kurulduğunu ortaya koydu.
"Aşağı Şehir" tarihinin de kral sarayları, arsenaller ve büyük tapınakların görkemli ev sahibi Yukarı Şehir gibi Arkaik Döneme uzandığı anlaşıldı.