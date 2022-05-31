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Üniversite öğrencilerini ezen sürücü alkollü çıktı

Uşak'ta yolun karşısına geçmek isteyen 2 üniversite öğrencisinin öldüğü kaza ile ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Genç kızlara çarparak ölümlerine sebep olan otomobil sürücüsünün 1,44 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2022 Salı 17:31 Güncelleme Tarihi: 31 Mayıs 2022 Salı 17:34 BU GALERİYİ PAYLAŞ





