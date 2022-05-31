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Haberler Galeri Üniversite öğrencilerini ezen sürücü alkollü çıktı

Üniversite öğrencilerini ezen sürücü alkollü çıktı

Uşak'ta yolun karşısına geçmek isteyen 2 üniversite öğrencisinin öldüğü kaza ile ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Genç kızlara çarparak ölümlerine sebep olan otomobil sürücüsünün 1,44 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2022 Salı 17:31 Güncelleme Tarihi: 31 Mayıs 2022 Salı 17:34
Üniversite öğrencilerini ezen sürücü alkollü çıktı

Uşak-İzmir kara yolundaki bir akaryakıt istasyonundaki marketten alışveriş yaptıktan sonra yolun karşısına geçmeye çalışan Mısra Buse Uğurlu (25) ve Sude Ürer'e (23) H.K'nin (28) kullandığı 64 AH 424 plakalı otomobil çarptı.

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Üniversite öğrencilerini ezen sürücü alkollü çıktı

Kazada takla atan otomobil, akaryakıt istasyonundaki park halindeki iki TIR'açarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, Uğurlu ve Ürer'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Üniversite öğrencilerini ezen sürücü alkollü çıktı

Ağır yaralanan sürücü H.K, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Üniversite öğrencilerini ezen sürücü alkollü çıktı

Öte yandan Mısra Buse Uğurlu'nun Uşak Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü 3. sınıf öğrencisi, Sude Ürer'in ise aynı üniversitede Gazetecilik Bölümü 3. sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.

Üniversite öğrencilerini ezen sürücü alkollü çıktı

Olay yerine gelen Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, kazayla ilgili polis ekiplerinden bilgi aldı.

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