Ünlü futbolcu yeniden evleniyor! Karantinada aşk tazelediler

Yılmaz ile İstem Atilla'dan şiddetli geçimsizlik gerekçesiyle 2018'de boşanmıştı. Mahkeme, ünlü futbolcunun eşine 1.3 milyon lira tazminat ve aylık 10 bin lira nafaka ödemesine karar vermişti. Ödemeleri yapmadığı öne sürülen Yılmaz ile Atilla bu olayın ardından bir de icralık olmuştu.