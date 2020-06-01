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Ünlü futbolcu yeniden evleniyor! Karantinada aşk tazelediler
Ünlü futbolcu yeniden evleniyor! Karantinada aşk tazelediler
Ünlü futbolcu Burak Yılmaz yeniden evleniyor. 1 yıl önce barıştığı İstem Atilla ile yeniden evlenmeye karar veren Yılmaz, ikinci kez nikah masasına oturacak. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 1 Haziran 2020 Pazartesi 11:47
Güncelleme Tarihi: 1 Haziran 2020 Pazartesi 12:10
Ünlü futbolcu yeniden evleniyor! Karantinada aş tazelediler
Beşiktaşlı futbolcu Burak Yılmaz ve 2018'de boşandığı eşi İstem Atilla'nın yeniden evlenmeye karar verdi.2009'da nikâh masasına oturan ve iki kız çocuğu bulunan çift, 9 yıl sonra yollarını ayırmıştı.
Ünlü futbolcu yeniden evleniyor! Karantinada aş tazelediler
Başta Emre Belözoğlu olmak üzere yakın dostlarının araya girmesiyle 1 yıl sonra barışan Yılmaz ve Atilla, yeniden aynı evde yaşamaya başlamıştı.
Ünlü futbolcu yeniden evleniyor! Karantinada aş tazelediler
Hürriyet'in haberine göre; Ulus'ta kızlarıyla birlikte yaşayan Burak Yılmaz ile İstem Atilla, karantina sonrası ikinci kez nikâh masasına oturacak.
Ünlü futbolcu yeniden evleniyor! Karantinada aş tazelediler
Yılmaz ile İstem Atilla'dan şiddetli geçimsizlik gerekçesiyle 2018'de boşanmıştı. Mahkeme, ünlü futbolcunun eşine 1.3 milyon lira tazminat ve aylık 10 bin lira nafaka ödemesine karar vermişti. Ödemeleri yapmadığı öne sürülen Yılmaz ile Atilla bu olayın ardından bir de icralık olmuştu.
Ünlü futbolcu yeniden evleniyor! Karantinada aş tazelediler