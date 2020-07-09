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Haberler Galeri Ünlü gösterinin sırrı ortaya çıktı!

Ünlü gösterinin sırrı ortaya çıktı!

Dünyayı şaşkına çeviren gösterilerin sırrı herkesi şaşırtıyor. Belki de görecekleriniz sizi büyük bir şaşkınlığa uğratacak! O müthiş gösterilerin ardında öyle numaralar var ki...

Giriş Tarihi: 9 Temmuz 2020 Perşembe 15:06
Ünlü gösterinin sırrı ortaya çıktı!

James More tarafından gerçekleştirilen ve çok beğenilen bu göstetirinin sırrı bakın neymiş.

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Ünlü gösterinin sırrı ortaya çıktı!

Keskin bir kılıç üzerinde yatan More bu numarayı bakın nasıl yapıyor.

Ünlü gösterinin sırrı ortaya çıktı!

More'un kıyafetinin altında bulunan özel bir mekanizma sayesinde bu gösteriyi gerçekleştiriyor.

Ünlü gösterinin sırrı ortaya çıktı!
Ünlü gösterinin sırrı ortaya çıktı!

Yutkunma İğneleri Püf noktası: Bu hilenin yazarı Harry Houdini'ydi. İllüzyonist ipliği ve 50 iğneyi yutar ve ardından 50 iğnenin hepsiyle birlikte doğaçlamalı bir "zincir" çıkarır.

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