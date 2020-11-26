Ünlü gösterinin sırrı ortaya çıktı!
Dünyayı şaşkına çeviren gösterilerin sırrı herkesi şaşırtıyor. Belki de görecekleriniz sizi büyük bir şaşkınlığa uğratacak! O müthiş gösterilerin ardında öyle numaralar var ki...
Giriş Tarihi: 26 Kasım 2020 Perşembe 12:54
James More tarafından gerçekleştirilen ve çok beğenilen bu göstetirinin sırrı bakın neymiş.
Keskin bir kılıç üzerinde yatan More bu numarayı bakın nasıl yapıyor.
More'un kıyafetinin altında bulunan özel bir mekanizma sayesinde bu gösteriyi gerçekleştiriyor.
Yutkunma İğneleri Püf noktası: Bu hilenin yazarı Harry Houdini'ydi. İllüzyonist ipliği ve 50 iğneyi yutar ve ardından 50 iğnenin hepsiyle birlikte doğaçlamalı bir "zincir" çıkarır.