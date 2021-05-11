HaberlerGaleriÜnlü isimlerden İsrail'in Filistin'deki zulmüne sert tepki
Ünlü isimlerden İsrail'in Filistin'deki zulmüne sert tepki
İsrail'in, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da Filistinlilere saldırmasına tepkiler dinmiyor. Tüm dünyanın gözü önünde Filistin halkına karşı yapılan zulme karşı ünlü isimler de sosyal medya hesaplarından tepkilerini dile getirdi.
Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2021 Salı 15:13Güncelleme Tarihi: 11 Mayıs 2021 Salı 15:24
ABONE OL
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Ünlü isimler İsrail zulmüne karşılık Filistin'e destek mesajı yayınladı. İşte ünlü isimlerin paylaşımları....