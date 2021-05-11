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Haberler Galeri Ünlü isimlerden İsrail'in Filistin'deki zulmüne sert tepki

Ünlü isimlerden İsrail'in Filistin'deki zulmüne sert tepki

İsrail'in, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da Filistinlilere saldırmasına tepkiler dinmiyor. Tüm dünyanın gözü önünde Filistin halkına karşı yapılan zulme karşı ünlü isimler de sosyal medya hesaplarından tepkilerini dile getirdi.

Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2021 Salı 15:13 Güncelleme Tarihi: 11 Mayıs 2021 Salı 15:24
Ünlü isimlerden İsrail'in Filistin'deki zulmüne sert tepki

Ünlü isimler İsrail zulmüne karşılık Filistin'e destek mesajı yayınladı. İşte ünlü isimlerin paylaşımları....

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Ünlü isimlerden İsrail'in Filistin'deki zulmüne sert tepki

Alişan

Ünlü isimlerden İsrail'in Filistin'deki zulmüne sert tepki

Hazal Kaya

Ünlü isimlerden İsrail'in Filistin'deki zulmüne sert tepki

Gupse Özay

Ünlü isimlerden İsrail'in Filistin'deki zulmüne sert tepki

Kaan Yıldırım

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