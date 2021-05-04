Ünlü oyuncu Burak Sergen'den iyi haber! Oğlu sosyal medyadan paylaştı

Burak Sergen'in eşi Işıl Sergen sosyal medyadan yaptığı paylaşımda ise, "Binlerce şükür ki oğlumun babası entübeden çıktı. Oğlum ve babasının kavuşması için gönderdiğiniz mesajlar, aramalar, enerji ve dualara bir anne olarak binlerce teşekkürler.