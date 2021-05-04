  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Galeri Ünlü oyuncu Burak Sergen'den iyi haber! Oğlu sosyal medyadan paylaştı

Ünlü oyuncu Burak Sergen'den iyi haber! Oğlu sosyal medyadan paylaştı

Kaldırıldığını hastanede korona virüs tedavisi gören ünlü oyuncu Burak Sergen'den güzel haber geldi. Ünlü oyuncunun oğlu Cansın Sergen, Burak Sergen'in entübeden çıkarıldığını ve sağlık durumunun iyiye gittiğini açıkladı.

Giriş Tarihi: 4 Mayıs 2021 Salı 14:28
Ünlü oyuncu Burak Sergen'den iyi haber! Oğlu sosyal medyadan paylaştı

Kısa süre önce evinde fenalaşan ünlü oyuncu Burak Sergen hastaneye kaldırılmıştı. Korona virüse yakalandığı ortaya çıkan ve durumunun ağırlaşması üzerine entübe edilen ünlü oyuncu Burak Sergen'den iyi haber geldi.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Ünlü oyuncu Burak Sergen'den iyi haber! Oğlu sosyal medyadan paylaştı

Babasının ardından korona virüse yakalanan ve kısa sürede sağlığına kavuşan Cansın Sergen, babasının sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Ünlü oyuncu Burak Sergen'den iyi haber! Oğlu sosyal medyadan paylaştı

Güzel haberi yaptığı paylaşımla duyuran Cansın Sergen, "Arkadaşlar babam entübeden çıkarıldı. En kısa zamanda yoğun bakımdan çıkarılacak. Durumu iyiye gidiyor" dedi.

Ünlü oyuncu Burak Sergen'den iyi haber! Oğlu sosyal medyadan paylaştı

Burak Sergen'in eşi Işıl Sergen sosyal medyadan yaptığı paylaşımda ise, "Binlerce şükür ki oğlumun babası entübeden çıktı. Oğlum ve babasının kavuşması için gönderdiğiniz mesajlar, aramalar, enerji ve dualara bir anne olarak binlerce teşekkürler.

Ünlü oyuncu Burak Sergen'den iyi haber! Oğlu sosyal medyadan paylaştı

Bundan sonra tek istediğim en kısa zamanda sarılmaları" ifadelerini kullandı.

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı BİM aktüel ürünler kataloğu 7 Mayıs Cuma
BİM aktüel ürünler kataloğu 7 Mayıs Cuma