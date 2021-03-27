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Ünlü oyuncu Cem Cücenoğlu 60 kilo verdi! Bambaşka biri oldu
Yayınlandığı döneme damga vuran dizilerden biri olan 'Poyraz Karayel' dizisinin 'Taş Kafa'sı Cem Cücenoğlu, büyük bir değişim geçirdi. Uzun yıllar kilolarıyla mücadele eden Cücenoğlu, 60 kilo vererek bambaşka biri oldu.
Giriş Tarihi: 27 Mart 2021 Cumartesi 13:13Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2021 Cumartesi 13:13
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Ünlü oyuncu Cem Cücenoğlu, 'Poyraz Karayel' dizisinde canlandırdığı 'Taş Kafa' karakteriyle hafızalara kazınmıştı.