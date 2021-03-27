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Haberler Galeri Ünlü oyuncu Cem Cücenoğlu 60 kilo verdi! Bambaşka biri oldu

Ünlü oyuncu Cem Cücenoğlu 60 kilo verdi! Bambaşka biri oldu

Yayınlandığı döneme damga vuran dizilerden biri olan 'Poyraz Karayel' dizisinin 'Taş Kafa'sı Cem Cücenoğlu, büyük bir değişim geçirdi. Uzun yıllar kilolarıyla mücadele eden Cücenoğlu, 60 kilo vererek bambaşka biri oldu.

Giriş Tarihi: 27 Mart 2021 Cumartesi 13:13 Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2021 Cumartesi 13:13
Ünlü oyuncu Cem Cücenoğlu 60 kilo verdi! Bambaşka biri oldu

Ünlü oyuncu Cem Cücenoğlu, 'Poyraz Karayel' dizisinde canlandırdığı 'Taş Kafa' karakteriyle hafızalara kazınmıştı.

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Ünlü oyuncu Cem Cücenoğlu 60 kilo verdi! Bambaşka biri oldu

Tebrikler", "Aynı kişi olduğuna kimse beni inandıramaz", "Ben daha 300 gram veremiyorum helal olsun" gibi yorumlar yaptı.

Ünlü oyuncu Cem Cücenoğlu 60 kilo verdi! Bambaşka biri oldu

BAMBAŞKA BİRİ OLDU

Son olarak tam 60 kilo veren Cücenoğlu, yeni imajıyla herkesi şaşırttı.

Ünlü oyuncu Cem Cücenoğlu 60 kilo verdi! Bambaşka biri oldu

Aldığı kiloları sıkı bir diyetle veren Cücenoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla takipçilerinin dikkatini çekti.

Ünlü oyuncu Cem Cücenoğlu 60 kilo verdi! Bambaşka biri oldu

150 kilodan 90'a düşen 44 yaşındaki Cücenoğlu, Celil Nalçakan ile birlikte olduğu fotoğrafı, "60 kilo fazlam var" notuyla paylaştı.

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