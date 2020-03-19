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Haberler Galeri Ünlü oyuncu koronavirüs yorumu ve duyarsızlığıyla tepki topladı!

Ünlü oyuncu koronavirüs yorumu ve duyarsızlığıyla tepki topladı!

High School Musical ile genç yaşta şöhrete kavuşan ABD'li oyuncu Vanessa Hudgens, sosyal medyada 38,5 milyon takipçisine yaptığı canlı yayın sırasında koronavirüs ile ilgili sarf ettiği sözler nedeniyle büyük tepki aldı.

Giriş Tarihi: 19 Mart 2020 Perşembe 19:03 Güncelleme Tarihi: 19 Mart 2020 Perşembe 19:18
Ünlü oyuncu koronavirüs yorumu ve duyarsızlığıyla tepki topladı!

ABD'de koronavirüs kaynaklı vaka sayısı 9 bin 345'e, ölü sayısı ise 150'ye yükseldi. Ülkenin dört bir yanına yayılan virüs nedeniyle hayat durma noktasına geldi. Ancak ABD'li oyuncu Vanessa Hudgens, bu uyarıları pek umursamıyor.

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Ünlü oyuncu koronavirüs yorumu ve duyarsızlığıyla tepki topladı!

Hudgens, 35 milyon takipçisi olan Instagram hesabından yaptığı canlı yayındaki koronavirüs yorumuyla hayranlarını şoke etti.

Ünlü oyuncu koronavirüs yorumu ve duyarsızlığıyla tepki topladı!

Hudgens, 35 milyon takipçisi olan Instagram hesabından yaptığı canlı yayındaki koronavirüs yorumuyla hayranlarını şoke etti.

Ünlü oyuncu koronavirüs yorumu ve duyarsızlığıyla tepki topladı!

High School Musical ile genç yaşta şöhrete kavuşan Vanessa Hudgens, herkes tarafından çok sevilmişti. Ancak oyuncunun dünyaya kabusu yaşatan koronavirüs yorumlarından sonra bu durum hızla değişti

Ünlü oyuncu koronavirüs yorumu ve duyarsızlığıyla tepki topladı!

Amerikalı oyuncu ve şarkıcı Vanessa Hudgens koronavirüs ile ilgili yorumlarda bulunduğu bir video yayınladı.

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