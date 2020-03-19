Ünlü oyuncu koronavirüs yorumu ve duyarsızlığıyla tepki topladı!

ABD'de koronavirüs kaynaklı vaka sayısı 9 bin 345'e, ölü sayısı ise 150'ye yükseldi. Ülkenin dört bir yanına yayılan virüs nedeniyle hayat durma noktasına geldi. Ancak ABD'li oyuncu Vanessa Hudgens, bu uyarıları pek umursamıyor.