HaberlerGaleriÜnlü oyuncu koronavirüs yorumu ve duyarsızlığıyla tepki topladı!
Ünlü oyuncu koronavirüs yorumu ve duyarsızlığıyla tepki topladı!
High School Musical ile genç yaşta şöhrete kavuşan ABD'li oyuncu Vanessa Hudgens, sosyal medyada 38,5 milyon takipçisine yaptığı canlı yayın sırasında koronavirüs ile ilgili sarf ettiği sözler nedeniyle büyük tepki aldı.
Giriş Tarihi: 19 Mart 2020 Perşembe 19:03Güncelleme Tarihi: 19 Mart 2020 Perşembe 19:18
ABONE OL
BU GALERİYİ PAYLAŞ
ABD'de koronavirüs kaynaklı vaka sayısı 9 bin 345'e, ölü sayısı ise 150'ye yükseldi. Ülkenin dört bir yanına yayılan virüs nedeniyle hayat durma noktasına geldi. Ancak ABD'li oyuncu Vanessa Hudgens, bu uyarıları pek umursamıyor.