Ünlü rapçi Snoop Dogg'dan Yıldız Tilbe paylaşımı! Sosyal medyayı salladı

Şarkıları ve sosyal medya paylaşımları ile yoğun bir hayran kitlesine sahip olan Snoop Dogg'un Yıldız Tilbe'li hikayesi Türk hayranlarını heyecanlandırdı. Ünlü rapçinin 55 milyon takipçisi olan hesabından yaptığı paylaşım sosyal medyayı salladı.