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Haberler Galeri Ünlü rapçi Snoop Dogg'dan Yıldız Tilbe paylaşımı! Sosyal medyayı salladı

Ünlü rapçi Snoop Dogg'dan Yıldız Tilbe paylaşımı! Sosyal medyayı salladı

Şarkıları ve sosyal medya paylaşımları ile yoğun bir hayran kitlesine sahip olan Snoop Dogg'un Yıldız Tilbe'li hikayesi Türk hayranlarını heyecanlandırdı. Ünlü rapçinin 55 milyon takipçisi olan hesabından yaptığı paylaşım sosyal medyayı salladı.

Giriş Tarihi: 25 Şubat 2021 Perşembe 16:56 Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2021 Perşembe 17:05
Ünlü rapçi Snoop Dogg'tan Yıldız Tilbe paylaşımı! Sosyal medyayı salladı
Ünlü rapçi Snoop Dogg'tan Yıldız Tilbe paylaşımı! Sosyal medyayı salladı

Amerikalı ünlü rap müzik şarkıcısı Snoop Dogg, sosyal medya hesabından Türk hayranlarını heyecanlandıran bir paylaşımda bulundu.

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Ünlü rapçi Snoop Dogg'tan Yıldız Tilbe paylaşımı! Sosyal medyayı salladı
Ünlü rapçi Snoop Dogg'tan Yıldız Tilbe paylaşımı! Sosyal medyayı salladı

Snoop Dogg, Instagram hesabının hikaye bölümünden Yıldız Tilbe'li bir fotoğraf paylaşımında bulundu.

Ünlü rapçi Snoop Dogg'tan Yıldız Tilbe paylaşımı! Sosyal medyayı salladı
Ünlü rapçi Snoop Dogg'tan Yıldız Tilbe paylaşımı! Sosyal medyayı salladı

KARİYERİNDEKİ ZİRVE BUDUR

İkilinin fotoğrafını yan yana gören Türk takipçiler, "Snoop Dogg'un kariyerindeki zirvesi budur" dedi.

Ünlü rapçi Snoop Dogg'tan Yıldız Tilbe paylaşımı! Sosyal medyayı salladı
Ünlü rapçi Snoop Dogg'tan Yıldız Tilbe paylaşımı! Sosyal medyayı salladı

DR. DRE KEŞFETTİ

Calvin Cordozar Broadus, bilinen sahne adıyla Snoop Dogg Grammy Ödülü'ne aday gösterilmiş Amerikalı rap müzik sanatçısı, albüm yapımcısı ve oyuncu. Snoop Dogg, Batı Yakası hip-hop müziği icra eden bir MC ve Dr. Dre'nin keşfettiği isimlerden biri olarak tanınmakta.

Ünlü rapçi Snoop Dogg'tan Yıldız Tilbe paylaşımı! Sosyal medyayı salladı
Ünlü rapçi Snoop Dogg'tan Yıldız Tilbe paylaşımı! Sosyal medyayı salladı

Dansları, tarzı ve konuşmasıyla farklı kişiliğini ortaya kıyan Yıldız Tilbe, geçtiğimiz gün ağzını yayarak kendisinin taklidini yapan kişileri kınamıştı.

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